Bournemouth ralentit les Red Devils

Manchester United 1-1 Bournemouth

Il fallait évacuer l’euphorie. Tourner la page, vite : «» . Moins d’une semaine après avoir soulevé la League Cup, José Mourinho savait plus que quiconque l’enjeu de la réception de Bournemouth . Mais Manchester United , pourtant outrageusement dominateur, a dû se contenter d’un nul aux allures de défaite (1-1).Sans Mkhitaryan mais avec Luke Shaw titulaire pour la première fois depuis le 29 octobre dernier et Rooney de retour dans le XI, les Red Devils prennent d’entrée à la gorge les visiteurs. « Wazza » , qui honore sa 550e apparition sous le maillot mancunien, frappe le premier avec une tête qui passe de peu au-dessus (2e). À l’image de ces dernières semaines, Bournemouth , qui doit toujours composer sans son Captain Simon Francis , affiche un visage fébrile. Et essuie sans discontinuer les vagues rouges à Old Trafford. Mais ni Pogba (5e) ni Martial à deux reprises (13e, 20e) ne parviennent à faire céder un Artur Boruc en état de grâce. Il faut finalement attendre la première réalisation de Rojo en championnat, buteur après avoir dévié une frappe ratée de Valencia, pour que le portier polonais s’incline.Peu dangereux, à l’exception d’un duel raté d’Afobe face à De Gea (11e), les Cherries reviennent de nulle part sur un penalty de King après une faute de Jones dans la surface sur Pugh. Une fin de premier acte sous haute tension où Mings essuie ses crampons sur la tête de Zlatan, qui lui répond d’un coup de coude dans la foulée. Ce qui provoque l’ire de Surman, lequel bouscule le Suédois et écope d’un second carton jaune. En infériorité numérique au retour des vestiaires, les hommes d’ Eddie Howe subissent d’autant plus. Pogba alerte Boruc d’une frappe enroulée (56e) avant d’obtenir un penalty sur une main de Smith. Mais Ibra, d’habitude intraitable dans cet exercice, bute sur l’ex-gardien du Celtic (72e). La dernière occasion franche pour des Mancuniens trop peu inspirés en fin de match.Avec ce septième nul concédé à domicile cette saison, United rate l’opportunité de monter provisoirement à la 4e place et peur nourrir d’énormes regrets. Les Cherries, eux, n’ont toujours pas gagné en championnat en 2017 mais mettent un terme à une série de quatre revers consécutifs.