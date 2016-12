Bournemouth déménagera en 2020

0

L'histoire d'amour entre Dean Court et l'AFC Bournemouth est sur le point de s'arrêter.Professionnel depuis 1912, le club de Bournemouth a toujours joué ses rencontres à domicile dans le stade de Dean Court, désormais appelé Vitality Stadium, et inauguré en 1910. Promu pour la première fois de son histoire en Premier League en 2015, le club entraîné par Eddie Howe a parfaitement réussi à se maintenir dans l'élite, avant de squatter le milieu de tableau cette saison dans un championnat où lesfont figure d'OVNI avec leur enceinte de 12 000 places.Désireux de s'agrandir, l'AFC Bournemouth tente depuis plusieurs mois déjà de négocier une extension du Dean Court. Face à l'impossibilité de celle-ci, le club anglais vient de dévoiler qu'il allait construire une nouvelle enceinte, plus grande, qui devrait voir le jour en 2020.D'ici là, lesseront peut-être retournés à l'échelon inférieur.