Bouna Sarr, le Gone

Bouna Sarr retrouve l’Olympique lyonnais ce mardi soir au Vélodrome dans un match qui garde une saveur toute particulière pour ce Lyonnais d’origine.

L’enfant de Gerland renvoyé de l’OL

Le déclic chez les amateurs

Lyon, Metz, Paris et Marseille dans le cœur ?

Par Maxime Feuillet

» Dans une interview accordée au site olympique-et-lyonnais.com en août 2014, Bouna Sarr , qui découvrait alors la Ligue 1 avec le FC Metz , ne cachait pas son attachement profond envers l’Olympique lyonnais. Depuis, celui qui a rejoint l’OM à l’été 2015 se fait nettement plus discret sur le sujet. Pourtant, c’est bien dans le septième arrondissement de la capitale des Gaules, dans le quartier de Gerland, non loin des quais du Rhône, que le petit Bouna Sarr voit le jour il y a vingt-cinq ans jour pour jour. À cinq ans, le jeune Franco-Guinéen vient taper ses premiers ballons avec le FC Gerland, sur le terrain stabilisé du stade des Channées, sous l’œil attentif de Giovannone Joseph, le président de ce petit club de quartier. «, se souvient le dirigeant du FCG.Giovannone Joseph voit juste. À l’issue de sa première saison dans la catégorie benjamins, Bouna se voit proposer par des recruteurs de l’Olympique lyonnais d’aller poursuivre sa formation sous le maillot de l’OL, sur les jolis terrains en herbe de la Plaine des jeux. La famille accepte, et le jeune joueur rejoint le centre de préformation des Gones à l’âge de onze ans. Il y côtoie notamment Rachid Ghezzal Clément Grenier et tous les autres talents de la génération lyonnaise 1991-1992. Mais l’apprentissage est laborieux pour le jeune Gone de Gerland. «"Tu as du potentiel, des qualités, mais il faut que tu fasses attention au comportement."» , explique-t-il pour Olympique-et-Lyonnais.Une chance que va laisser passer Bouna, brutalement renvoyé du centre de formation de l’OL, en 2006, à l’âge de quatorze ans, pour des problèmes de comportement. «, témoigne Georges Prost, directeur du centre de formation de l’OL entre 2007 et 2010.» Un renvoi que tente aujourd’hui d’expliquer Giovannone Joseph, premier président de Sarr au FC Gerland : « Bouna Sarr retrouve donc le monde amateur après trois années passées sous les couleurs de l’OL. Il rejoint les rangs du Cascol Oullins (l’un des meilleurs clubs de l’agglomération lyonnaise) le temps d’une saison avant de filer chez les U17 nationaux de l’AS Saint-Priest, l’ancien club de Luis Fernandez Youri Djorkaeff et Nabil Fekir . «» , souligne Philippe Vidon, son ancien entraîneur chez les U17 nationaux de Saint-Priest. «» , ajoute Annouar Aiachi, son ancien coéquipier à l’ASSP.Le retour sur les pelouses amateurs semble alors servir de déclic au jeune adolescent, qui met les bouchées doubles pour s’offrir un deuxième rendez-vous avec le monde professionnel. Philippe Vidon : «» Souvent décisif grâce à sa vélocité et son pouvoir d’accélération chez les U17 nationaux, il attire alors l’œil des recruteurs du FC Metz qui lui font passer des tests en Lorraine. Les résultats sont concluants, le jeune Lyonnais rejoint le centre de formation du club en 2009. Il y remportera la Gambardella en 2010, puis fera ses débuts avec l’équipe première en Ligue 2 puis en National et participera activement aux deux montées successives jusqu’en Ligue 1.Lors de son arrivée à l’ Olympique de Marseille à l’été 2015, Bouna Sarr revenait sur son parcours atypique : «» Sauf que Philippe Vidon garde sous la main des dossiers bien plus embarrassants sur son ancien joueur : «» Aïe.