Boulogne perd sur tapis vert contre Créteil après avoir aligné un joueur suspendu

JB

La boulette.Ancrée en milieu de tableau en National, l'US Créteil vient de gagner deux points sans rien faire, à cause d'une maladresse du club de Boulogne-sur-Mer lors de leur rencontre du 17 novembre dernier (1-1). Aligné au milieu de terrain et même capitaine lors de cette rencontre, le Marocain Hassane Alla était suspendu et n'avait pas le droit de fouler la pelouse du stade Dominique-Duvauchelle.» , a communiqué le club francilien, qui remonte ainsi d'une place (11ème) en dépassant son homologue du Pas-de-Calais.Abdoulaye Touré aime ça.