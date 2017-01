Boufal forfait pour la CAN

Nouveau coup dur pour la sélection marocaine. Oussama Tannane et Younès Belhanda , c'est au tour de Sofiane Boufal de déclarer forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Selon, le joueur de Southampton a quitté le stage de la sélection entraînée par Hervé Renard , à Al Aïn. Blessé et indisponible pour une durée de trois à quatre semaines, il a été officiellement retiré de la liste des lions de l'Atlas.C'est normalement Ismail El Haddad, qui évolue au Wydad Athletic Club dans le championnat local, qui devrait le remplacer.La compétition s'annonce compliquée pour les Marocains, qui devront affronter la Côte d'Ivoire , la RD Congo et le Togo en phase de poule.