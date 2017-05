1

Auteur d'une jolie saison à Montpellier (11 buts, 9 passes décisives), Riyad Boudebouz va quitter la Mosson cet été. L'Algérien bénéficie d'un bon de sortie et Lyon semble posséder d'un bon d'achat selon. Le quotidien assure que Jean- Michel est prêt à débourser 10 millions d'euros pour acheter le milieu offensif de 27 ans.On prépare les départs de Lacazette et Tolisso comme on peut.