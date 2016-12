Boudebouz opéré du ménisque

2

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une opération qui tombe mal.Montpellier va devoir se passer de Ryad Boudebouz, son meilleur buteur en Ligue 1. Touché face à Lille samedi, le milieu de terrain va être opéré du ménisque droit ce jeudi, et sera absent plusieurs semaines. Une absence qui pourrait également être un coup dur pour l’Algérie, en vue de la Coupe d'Afrique des nations. La blessure du Montpelliérain pourrait l’empêcher de participer à la CAN avec les Fennecs. Leest serré, la compétition se déroulera du 15 janvier au 5 février au Gabon.Pour Boudebouz à la CAN, le compte à rebours commence jeudi.