Boudebouz accueilli comme une star au Betis

👋🏽 ¡Bienvenido, @Ryadbdz!Boudebouz acaba de aterrizar en Sevilla para convertirse en nuevo futbolista del Real Betis [vídeo: @JesusJara11] pic.twitter.com/DN5NL3gff1 — ElDesmarque Betis (@eldesmarque_rbb) 7 août 2017

AS

Après Sochaux Bastia et Montpellier Ryad Boudebouz va s'engager ce mardi avec le Betis , après avoir passé sa visite médicale. Le meneur de jeu quitte le MHSC en l'échange d'un montant de sept millions d'euros hors bonus. Arrivé la nuit dernière à Séville, l'international algérien a été accueilli comme une star à l'aéroport par ses nouveaux supporters.Il faut dire que la dernière fois que le Betis a eu un gaucher plus talentueux, le monsieur s'appelait Denilson et débarquait avec l'étiquette de joueur le plus cher du monde.