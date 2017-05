Boubacar Kamara fait mijoter l'OM

0

17 ans et déjà les dents longues ?L'OM avait jusqu'au 30 avril pour formuler une offre de contrat pro à Boubacar Kamara , avant de perdre la priorité sur le dossier. Après une première proposition jugée légère par l'entourage du jeune défenseur central (12 000 euros par mois et une prime à la signature de 24 000 euros), l'OM et Andoni Zubizarreta semblent avoir mis le paquet sur la seconde pour ne pas laisser filer un talent formé au club.» , explique un responsable du recrutement marseillais. Pourtant, il n'a pas encore donné de réponse aux avances de son club. Et le temps presse. Présents à Bourges ce dimanche pour la demi-finale de Gambardella face à Lens , les scouts de Dortmund Arsenal et Manchester City sont aussi à l'affût.Ah les minots, ce n'est plus ce que c'était.