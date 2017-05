Bostock : « La Ligue 1 est plus importante que ce trophée »

Propos recueillis par Maxime Brigand et Alexandre Doskov, sur le tapis rouge

Oui mais c'est surtout quelque chose qui vient récompenser tout le travail réalisé cette saison que ce soit par les joueurs mais aussi par notre coach, Alain Casanova . Je pense sincèrement que le RC Lens est l'équipe qui a présenté le meilleur jeu du championnat tout au long de l'année. Avec Nico , on a été mis en avant, ça fait plaisir, mais l'objectif est avant tout de retrouver la Ligue 1. On attend le match de vendredi contre Niort avec impatience.J'espère une surprise. On doit faire notre job avant tout, même si moi je ne pourrai pas jouer vu que je suis blessé, mais on doit gagner tout en espérant que les autres se plantent. Ce ne sera pas un match facile, on le sait.Oui, je crois que je n'ai jamais connu un championnat aussi compliqué et fou que celui-là. On va voir comment ça va se finir mais, pour moi, c'est hyper rafraîchissant. Je reviens de loin, j'ai joué dans pas mal d'endroits, que ce soit en Angleterre ou en Belgique , j'ai connu des moments difficiles. Il y a cinq ans, je voulais déjà vivre du foot mais ma confiance était au plus bas. Les attentes sur moi était grandes, j'avais une forme de pression, c'était complexe mais j'ai bossé et voilà où j'en suis, ça fait du bien, surtout d'être dans un club comme Lens . J'ai toujours eu un regard très affectif vis à vis des supporters et là, qu'on gagne ou qu'on perde, les gens sont là, ils nous soutiennent. C'est fort.