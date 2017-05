Bosetti : « Tout sauf Marseille ou Bastia »

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ultra déçu.Cinq ans après ses débuts en professionnel, l'aventure entre Alexy Bosetti et l' OGC Nice est finie. Ancien ultra, membre de la Brigade Sud Nice 1985, l'attaquant aux tatouages de Jacques Médécin et Albert Spaggiari va devoir se trouver un nouveau club dans les prochaines semaines et il n'a aucune intention de signer dans un équipe rivale des: «Fervent défenseur de Nice , Bosetti a même poussé le délire jusqu'à être sélectionné pour le Comté de Nice.