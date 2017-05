Borussia Dortmund-Monaco, la fête du football ?

Les deux équipes les plus offensives du moment s'affrontent dans l'un des plus beaux stades du Vieux Continent. Borussia Dortmund-Monaco, ce n'est pas seulement une affiche glamour en quarts de finale de Ligue des champions, c'est aussi une rencontre au plus haut niveau entre deux équipes à la philosophie tournée vers l'attaque. Un match qui pourrait tourner en feu d'artifices et rester dans les annales ?

753