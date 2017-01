Boro et Leicester débutent 2017 sur un nul

16

Middlesbrough 0-0 Leicester City

La clôture de 2016 n'aura donc rien changé. Cette saison, Leicester court toujours après sa première victoire à l'extérieur en Premier League. Un peu plus d'un mois après leur nul (2-2), les retrouvailles entre le champion en titre anglais et Middlesbrough ont accouché d'un nouveau score de parité ce lundi (0-0).Avec le marathon des fêtes et un réveillon du Nouvel an qui a sans doute laissé des traces de part et d'autre, les organismes sont apparus plus qu'éprouvés au terme d'un premier acte poussif. Si les hommes d' Aitor Karanka ont tenu en grand partie le ballon, leur domination s'est avérée stérile. À l'image d'Adama Traoré, virevoltant et incisif sur le flanc droit, mais totalement brouillon dans le dernier geste. Toujours emprunté en l'absence de Jamie Vardy suspendu, Leicester , qui a dû composer cet après-midi avec le forfait de Slimani, a une nouvelle fois étalé de grandes lacunes dans son animation offensive.King (55) et Mahrez (59) ont bien tenté d'amorcer un élan de révolte au retour des vestiaires. Sauf que ce sont lesqui ont continué par intermittence à se montrer les plus dangereux. Après un joli festival sur le côté gauche, Friend a allumé une première mèche (68). En fin de rencontre, Gastón Ramírez a fait passer un frisson dans le Riverside Stadium, mais sa frappe tendue a seulement flirté avec le montant gauche de Schmeichel (83).Un nul sans saveur, sans champagne et qui ne fait les affaires de personne. Lesgardent deux points d'avance sur Boro, qui pointe provisoirement à cinq longueurs du premier relégable.