Bordel, ça vient d'où ce "Borussia" ?

Mönchengladbach et Dortmund n'ont pas grand-chose à voir à première vue. Entre la Ruhr et la vallée du Rhin, il y a un petit monde. Mais les deux villes se partagent deux des clubs les plus populaires d'Allemagne, avec un même nom étrange devant : « Borussia » . Mais ça sort d'où, au fait ?

Par Côme Tessier

Sur les comptes de la Fédération allemande de football (DFB), «» est un terme très répandu parmi les noms de clubs allemands. À côté des simplistes «» ou «» pour Fussball-Club et Sport-Club, ainsi que les plus énigmatiques Spvgg (, aka association de jeu) ou SV (, soit association sportive), Borussia a une place à part. Selon la DFB, plus de soixante équipes affichent le terme «» dans le nom du club. Parmi ces équipes, certaines jouent des petits rôles dans des divisions obscures, comme le Borussia Hanovre, Borussia Wuppertal, Borussia Fulda. Cinq Borussia ont atteint la Bundesliga, comme le fameux Tennis-Borussia Berlin. Cependant, plus étrange encore, le terme n'est pas utilisé seulement pour être accolé à des noms de club, mais apparaît comme nom d'association étudiante, pour baptiser des bateaux ou encore comme le nom d'un modèle de locomotive développé par Borsig au milieu du XIXsiècle. Alors que diable vient faire cet étrange mot dans l'histoire du football ? Et surtout, pourquoi à Dortmund et Mönchengladbach ?Le Borussia Dortmund naît officiellement le 19 décembre 1909, dans un bar. Le lieu a son importance. Car à la manière des créateurs du Hertha Berlin , à partir du nom d'un bateau, les quelques jeunes qui décident de fonder un nouveau club à Dortmund sont bien en peine de trouver un nom à donner. C'est alors, après quelques verres, qu'ils remarquent une vieille affiche vantant les mérites de la «» , une brasserie renommée depuis 1902 sous le nom «» . Le nom sonne bien pour eux. C'est fait. D'autant plus qu'en y ajoutant l'explicatif «» (club de jeu de balle), le sigle devient BvB et peut être compris comme signifiant «, du nom du quartier où le club est fondé. Le coup est parfait. Le houblon prend un rôle à part dans la vie du BvB, à en croire le site d'une marque encore très liée aux. Toutefois, la version officielle côté Dortmund diffère légèrement du mythe de l'affiche et ajoute un autre aspect sur la FAQ du site web : le nom est aussi une manière de sympathiser avec la patrie d'origine (l'), la Prusse, des nombreux immigrés du quartier.Les deux histoires s'entremêlent sans se nier tout à fait. La marque de la bière ne peut expliquer la popularité du terme pour les équipes de football, en particulier loin de Dortmund , qui fait exception dans l'histoire du lien entre le terme et la dénomination des clubs. Un autre phénomène explique la diffusion et la profusion du Borussia en Allemagne : l'unification de 1871, après la guerre entre la France et la Prusse. Après la guerre, l'Allemagne connaît un fort élan patriotique, en particulier autour de cette figure de la Prusse. C'est ainsi que de nombreux clubs et associations prennent le nom de(Prussiens en allemand), ou une forme entre Prussia et Borussia. Car le terme Borussia vient d'une forme de néo-latin, que l'on retrouve pour l'une des premières occurrences dans le travail d'Erasmus Stella, un médecin et historien du XVIsiècle. Selon Florian Wolff, un des rares en Allemagne à avoir travaillé sur le sujet, le choix de Borussia trouve son origine dans le profil des membres fondateurs, comme il l'explique auen 2012. «Preußen» Autrement dit, le Borussia a le chic du latin, une forme d'élitisme, tout en invoquant un patriotisme fort et un attachement au. Cela se retrouve pleinement dans l'histoire du BMG. En 1899, à München Gladbach, quelques joueurs se réunissent après la fin du Germania. Ensemble, ils décident de former une autre équipe avec pour nom... FC Borussia, qui deviendra officiellement le Fußballklub Borussia 1900 quelques mois plus tard. Par opposition à l'ancien club, les nouveaux fondateurs se mettent donc sous le patronage de la Prusse, quelques années avant l'histoire de la bière à Dortmund . Et si l'attachement au nom paraît plus marqué à Gladbach, du stade (le Borussia-Park) au nom du site internet, les supporters des deux clubs le diront volontiers : il n'existe qu'un seul Borussia. Mais lequel ?