Bordeaux ultra facile et réaliste

Au Matmut Atlantique, les Girondins de Bordeaux ont largement dominé contre Guingamp (3-0) grâce à François Kamano, irrésistible. Avec ce succès et une prestation pleine, les Bordelais prennent leurs distances au classement sur le terrible ventre mou et peuvent encore rêver d'Europe.

FC Girondins de Bordeaux 3-0 En Avant de Guingamp

Kamano a mano

Kamanof the match

À quoi tient le fil d'un match ? De petites choses, à y regarder de près : une bonne inspiration à 0-0, un manque de réussite adverse, une date anniversaire qui oblige au résultat et le sacro-saint but avant la mi-temps. Bordeaux a profité de l'ensemble pour battre une équipe de Guingamp séduisante, mais désœuvrée face à tant de signes annonciateurs de la défaite. Dans un match équilibré sur le terrain jusqu'à la pause, Bordeaux s'impose largement et fête dignement son maillot à l'honneur des trente ans des Ultramarines. Il a fallu pour cela que les Girondins fassent la différence dès la première mi-temps pour dégoûter l'adversaire, avec notamment un but de Nicolas Pallois d'une tête polie à quelques secondes de la pause. Guingamp n'avait pas grand-chose à faire. C'était une journée bordelaise.Le match démarre pourtant par une avalanche d'occasions de part et d'autre. Par à-coups, Bordeaux et Guingamp se répondent sans trouver les filets. Le rythme saccadé suit en fait les coups de boutoir de l'homme fort de l'après-midi : François Kamano , rayonnant quand il redescend dans l'entrejeu, se jouant des Bretons entre coup du sombrero et jeu balle au pied à rendre dingue Lucas Deaux . Si Kamano est autant en forme, son but sur sa première occasion y est pour quelque chose. Face à Martins Pereira, l'attaquant de Bordeaux attend et feinte intelligemment son intention véritable. Au dernier moment, il donne le coup de patte juste pour trouver le petit filet opposé. Imparable. Le geste est réussi à la perfection et Bordeaux mène 1-0. Et tant pis si l'arbitre refuse d'accorder un penalty pour une faute de Martins Pereira sur Vada, si Malcom touche les montants, ou si Bordeaux doit son salut à un Carrasso sur ressorts et une barre transversale solide. Alors que la pause se précise, Pallois surgit au premier poteau, démarqué, et devance la sortie mal venue de Johnsson. Malgré un nombre de frappes cadrées moins important, les Girondins mènent 2-0 à la mi-temps. De quoi se sentir intouchables, comme Kamano.Kombouaré tente de remuer ses troupes en modifiant les joueurs. Il sort Didot et Bénézet – pourtant bien en jambes –, mais ne peut pas retirer les adversaires du terrain. Son problème du jour s'appelle donc Kamano. Depuis son but, le joueur de Bordeaux fait tout simplement ce qu'il veut sur le terrain, et sa deuxième période confirme la bonne impression. Duel perdu contre Johnsson. Frappe hors cadre. Kerbrat sauveur sur sa ligne. Le doublé ne vient pas. Alors en contre-attaque, il préfère offrir immédiatement le ballon du 3-0 à Gaëtan Laborde . Preuve que la confiance ne lui a pas fait perdre la lucidité, contrairement à Martins Pereira, nerveux et coupable d'une faute grossière sur l'homme du match. À dix contre onze, Guingamp n'avait déjà plus grand-chose à sauver de la journée. Avec trois buts encaissés, il est temps de baisser pavillon. Sérieux, les Bordelais n'ont pas lâché leur proie et reprennent de l'air pour se mêler à la lutte pour l'Europe.