Bordeaux sort Lorient

Bordeaux 2-1 Lorient

Bien dans leurs crampons pendant plus d’une période, les Lorientais arrivent à faire oublier les quinze places qui les séparent des Girondins en championnat. Grâce à Benjamin Lecomte , souverain dans ses cages – face à Jérémy Ménez d’abord, puis face à Gaëtan Laborde juste avant la pause –, Bernard Casoni et ses hommes rentrent aux vestiaires sur un score vierge.Au retour sur le pré, les Bordelais se font surprendre comme des bleus. Sur un centre anodin de Jérémie Aliadière qui n’a que quelques secondes de jeu dans les pattes, Cédric Carrasso a la main molle sur sa sortie et renvoie la balle dans les pieds de Benjamin Jeannot . À la lutte avec Gajić, l’attaquant breton se relève pour glisser la balle au fond des filets. La quinzaine de supporters lorientais présents en tribune visiteur exulte. Ce but est un mal pour un bien pour les Bordelais, qui réagissent pas le biais de Gaëtan Laborde , qui se charge d’enfiler le costume de sauveur sur les bords de la Garonne. L’attaquant profite d’un moment de flottement chez les Merlus pour relancer les siens à l’heure de jeu. Malheureusement pour les Morbihanais, l’arbitre n’a pas vu le hors-jeu de Younousse Sankharé au départ de l’action. Laborde n’a alors pas dit son dernier mot et offre de nouvelles éclaircies à son équipe dix minutes plus tard. Le Landais pique parfaitement son ballon pour planter son deuxième pion de la soirée et réchauffer le Matmut Atlantique. Cette réalisation est un coup de massue pour les Merlus, qui malgré toute leur bonne volonté, ne parviennent pas à revenir au score.Éliminés de la Coupe de France , les Bretons peuvent se lancer à corps perdu dans la rude course au maintien en Ligue 1. Les Bordelais, eux, confirment leur bonne forme.