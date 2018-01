Bordeaux se refait une santé à la Beaujoire

Un petit match pour un petit score, mais trois grands points pour Bordeaux qui redécouvre la saveur de la victoire.

32

L'efficacité bordelaise

Statu quo

FC Nantes (4-4-2) : Tătăruşanu - Dubois, Carlos (Lima, 45e), Pallois, Djidji - Khrin (Ngom, 45e), Girotto, Kačaniklić (El Ghanassy, 62e), Thomasson - Sala, Rongier.



Girondins de Bordeaux (4-3-3) : Costil - Poundjé, Koundé, Pablo, Sabaly - Meïté, Lerager, Malcom (Vada, 86e) - Youssouf, Laborde, De Préville.

On utilise le mot «» pour un oui, pour un non. Deux villes sont reliées par un TER ? Parfait, disons que ça fait un derby. Nantes et Bordeaux sont sur la côte Ouest ? Ok, faisons de leur affrontement un derby de l'Atlantique. Mais si le mot «» a perdu de sa saveur à cause d'une utilisation pas toujours justifiée, dans le cas de Nantes et de Bordeaux , l'animosité entre les deux clubs est ancienne et bien réelle. Johan Hamel, arbitre du jour, a eu le plaisir de le constater en rappelant souvent les joueurs à l'ordre et en jouant les policiers avec talent. Car à défaut de bien jouer au football, des Nantais défaits et des Bordelais enfin vainqueurs ont décidé de jouer leur derby avec un état d'esprit de petits castagneurs. Et un match de cour de récré entre deux écoles rivales, ce n'est pas toujours une ode au grand jeu.Ça fait deux matchs que Claudio Ranieri rentre au vestiaire avec les oreilles qui fument, le cerveau rendu bouillant par les fautes d'arbitrage. Cette fois, l'homme au sifflet décide de faire une petite faveur aux Nantais en oubliant de siffler une main discrète de Carlos dans la surface en début de première mi-temps. À croire que même l'arbitre était endormi par une entame de match pénible, peu palpitante, marquée par une absence totale d'actions et de folie. Une qualité de jeu moyenne qui saute aux yeux lorsque la balle passe au milieu de terrain, une zone où soit les joueurs manœuvrent trop lentement, soit ils perdent le ballon. Mais comme le football est bien fait, il n'y a pas besoin d'avoir cinquante opportunités pour marquer un but. Alors un simple centre de Sabaly vers la demi-heure de jeu suffit à De Préville pour monter plus haut que Dubois et envoyer sa tête dans le petit filet de Tătărușanu. Un tir cadré, un but, et basta ! Sans être excellents, les Girondins sont au moins récompensés pour être moins passifs sur le terrain que leurs adversaires du jour. Portés par une Beaujoire qui fait, comme d'habitude, un boucan d'enfer, les Canaris deviennent un chouia plus dangereux, mais s'exposent aux contres. Voilà l'équation que Ranieri doit résoudre à la pause.Fâché, le coach italien aborde la deuxième période avec deux remplacements. Le sursaut d'orgueil passe par une première frappe cadrée de Rongier bien claquée par Costil, mais s'arrête là. Le pressing reste trop léger, les offensives ne sont pas assez sèches, et Bordeaux se remet à occuper le camp nantais. Tătărușanu sauve même le but du 2-0 d'une horizontale fabuleuse alors que Malcom avait téléguidé sa frappe enroulée vers le petit filet. Heure de jeu, Ranieri est toujours fâché et balance son troisième changement en envoyant El Ghanassy au front. Là encore, l'effet est quasi nul, et le FC Nantes reste bloqué dans des phases de jeu stériles. Aucun remède ne semble capable de soigner le marasme nantais, les vraies actions sont toujours aux abonnés absents, tandis que Bordeaux joue parfaitement la montre en attendant que le sablier s'écoule. Au bout du compte et malgré quelques ultimes tentatives nantaises, ça suffit aux coéquipiers de Costil pour gratter leur deuxième victoire en une semaine. Ça donne aussi un troisième match d'affilée sans gagner pour Nantes , et cette fois sans pouvoir pointer l'arbitrage du doigt. Et dire que c'est Bordeaux qui était censé avoir le rôle de l'équipe qui va mal...