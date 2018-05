Bordeaux renverse le chaudron

Deux pénaltys n'auront pas suffi : dimanche, Bordeaux s'est imposé à Saint-Étienne après un match défensif de haute volée (1-3). Les cartes sont rebattues pour la course à l'Europe.

Un débat de dinosaures

Jamais deux fois le même tireur, on avait dit...

AS Saint-Étienne (4-2-3-1) : Ruffier - Debuchy, Subotić, Perrin, Silva - M'Vila, Selnaes (Bamba, 45e) - Monnet-Paquet (Ntep, 63e), Cabella, Hamouma - Berić. Entraineur : Jean-Louis Gasset.

Girondins de Bordeaux (4-3-3) : Costil - Sabaly, Pablo, Koundé, Poundjé - Méïté (Lewczuk, 85e), Sankharé (Plašil, 41e), Lerager - Malcom, Braithwaite, Kamano (Cafu, 75e). Entraineur : Gustavo Poyet.

Pour accrocher l’Europe, Bordeaux se savait obligé de réaliser un sans-faute : première étape réussie. Dos au mur face à un club qui restait sur treize matches consécutifs sans défaite en Ligue 1, les Girondins ont simplement effectué une première manche parfaite grâce à Sankharé et Koundé, avant de gérer les acquis en seconde. Saint-Étienne manquait de quelque chose : probablement un peu de mental pour réussir à convertir deux pénaltys en quatre-vingt-dix minutes, plus sûrement d’un peu de jus. Poyet peut tranquillement siroter le sien en cette fin d’après-midi, son club est toujours dans la course à l’Europe.Dans cette course au Parlement européen, les débats sont rageurs...mais pas tout de suite. En politiques de talent habitués aux joutes verbales, on se méfie, on se hume. Le premier sujet sensible du débat, tiens : la défense. Les deux programmes sont solides sur le papier, avec Selnaes-M’Vila d’un côté, Lerager-Meïté-Sankharé de l’autre. Malgré tout, ce sont les Verts qui dominent dans l’opinion publique. Premier uppercut du droit avec Debuchy (3), avant que Berić n’obtienne un pénalty pour une faute évidente de Pablo , lancer-franc transformé par Cabella (1-0, 28). C’est d’ailleurs presque à se demander si les votes n’ont pas été truqués, au regard de ce croche-patte dans la surface sur Malcolm non sifflé quelques minutes plus tôt.Bon, l’effet d’annonce passé, un coup d’oeil au fond des dossiers : force est ainsi de constater que celui de Sainté repose sur pas mal d’esbroufe. Fragile sur les ailes, il présente surtout le désavantage de ne rien proposer pour régler le conflit Air France , à en juger par les deux pions encaissés à la demie-heure du jeu : le premier sur un centre de Sabaly repris de la tête par Sankharé (1-1, 30), le second sur corner via Koundé (2-1, 36). Bordeaux se marre, appuie sur la blessure. Les Verts confondent leurs dossiers, se noient sous les questions de Pujadas. Malcolm et Braithwaite manquent d’aggraver la marque, la coupure pub arrive à temps : le candidat stéphanois et aussi vert de coeur qu'il l'est de visage, étouffé par la pression.Reprise des débats, nouveaux sujets sur la table : François Lenglet débarque pour parler d’économie. Visiblement, les deux candidats ne sont pas adeptes du rigorisme monétaire, et il faut investir massivement. À coup de palabres plus ou moins inspirées, le duo se répond tour à tour en multipliant les annonces. Et si les Stéphanois mènent la danse en pourcentage de temps de parole, ce sont bien les Girondins qui impressionnent par la qualité de leur verbe. Rien, pourtant, de concret à se mettre sous la dent. On reprochera leur langue de bois aux intéressés, peut-être ne sont-ils tout simplement pas en mesure d’en faire plus, cette fin de campagne n’aidant rien.Il aura finalement fallu attendre les dix dernières minutes pour voir quelques raisons de se réveiller de cette sieste au soleil, à commencer par cette frappe en pivot de Jonathan Bamba venue taper le poteau de Benoît Costil , comme un signe du destin que, décidément, même les coups dans le dos ne marcheront pas (83). Et puis, et puis… la discorde. Sur un coup-franc dangereux repris de la tête de Debuchy et propulsé sur la barre, Sainté obtient un second pénalty grâce à une main pourtant collée au corps. Cabella pose le ballon, s’avance, frappe à droite… et Ruffier l’arrête ! Saint-Étienne chute à domicile pour la 112rencontre face à Bordeaux dans l’élite après s’être vu offert un duo de pénaltys, et va transpirer tout le weekend devant les matchs de Rennes et Nice . Tiens, une dernière frappe de Malcolm dans les filets (3-1, 90+5). Si même Ruffier n'y est plus... C'est plus ce que c'était, les débats d'