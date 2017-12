Bordeaux rechute à Dijon

Bordeaux, qui venait de redresser la tête face à Saint-Étienne, (3-0), s’est incliné chez des Dijonnais intenables à domicile depuis quatre journées (2-3). Le DFCO passe devant les Girondins au classement.

Wesley sniper

Dijon : Reynet (cap) – Chafik, Yambéré, Djilobodji, Haddadi – Kwon, Xeka, R. Amalfitano – Tavares, Jeannot, Saïd. Entraîneur : O. Dall’Oglio

Bordeaux : Costil – Gajic, Jovanovic, Toulalan (cap), Sabaly – Otavio, Lerager – Malcom, Vada, Cafu – A. Mendy. Entraîneur : J. Gourvennec

Il y a encore une dizaine de jours, Malcom soulevait quelques interrogations à cause d’un passage à vide qui commençait à s’éterniser après un début de saison prometteur. Son but face aux fantomatiques Stéphanois mardi (3-0) avait suggéré un retour en forme palpable. Le chef d’œuvre qu’il a offert aux spectateurs présents vendredi soir à Dijon semble confirmer que l’ex joueur des Corinthians Sao Paulo a retrouvé son inspiration estivale. Alors que Dijon vient d’égaliser grâce à un bon coup de boule de Yambéré – un ex Bordelais qui a eu le bon goût de ne pas en rajouter – sur un corner de Xeka , l’ami Malcom, donc, a une fulgurance sur le côté droit. Un peu d’espace, un coup d’œil pour sonder la position de Reynet, un léger repiquage au centre et pour finir une frappe du gauche surpuissante qui va nettoyer la lucarne droite dijonnaise, avec un petit coup de main du poteau (1-2, 36).C’était à un moment ou Bordeaux flottait un peu. Dijon , qui venait de refaire son retard, avait bien secoué la défense girondine pendant vingt bonnes minutes. Un tir de Kwon (19), deux occases de Saïd (22, 30), et une autre de Tavares (24) : le DFCO , surpris au bout de dix minutes par le but de Cafu (0-1) a eu le bon goût de régir sans trop s’attarder, comme il avait su le faire mardi à Amiens (1-2) après l’ouverture du score précoce de Kakuta. Un problème récurrent chez les Bourguignons, qui ont plus souvent l’habitude de courir après le score que de mener, même si le scénario du match remporté face à Toulouse le 25 novembre (3-1) avait inversé cette tendance.Mais comme Dijon , ainsi qu’ Olivier Dall’Oglio l’avait rappelé jeudi en conférence de presse est capable de marquer ou de prendre un but à n’importe quel instant de la partie, Jeannot remet de nouveau son équipe dans le bon sens, en reprenant de près un service de Saïd, lequel venait d’échapper à un Gajic un peu trop naïf sur ce coup-là (2-2, 51). Et alors que l’heure de jeu pointe son nez, l’ex attaquant lorientais s’imagine déjà en buteur providentiel, mais sa reprise de la tête échoue à quelques centimètres du poteau droit de Costil (59).Et puis, alors que Dall’Oglio et Gourvennec procédent à des réamanagements tactiques, et que tout le stade commence par se dire que l’affaire va se terminer par un match nul, Wesley saïd, une autre recrue estivale, offre au DFCO son troisième succès à domicile consécutif, grâce à une jolie frappe enroulée après un bon boulot de Rosier et une déviation de Xeka Dijon , qui visait entre vingt-deux et vingt-quatre à la trêve, en compte déjà vingt-et-un, alors qu’il reste encore trois matchs à disputer en 2017. Avec une équipe qui tourne à trois buts de moyenne à la maison depuis trois matchs, il y a quelques raisons d’être optimiste. Quant aux Bordelais, ils vont vite devoir se reposer les bonnes questions…