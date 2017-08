Bordeaux prend déjà la porte

Merci, au revoir. Battus 1-0 par Videoton, les Girondins de Bordeaux quittent déjà l'Europa League à la faveur du but à l'extérieur (2-1, 0-1). Les Hongrois ont su marquer le but décisif juste avant la pause.

Pris à la gorge

Dix contre dix

Prendre un but sur le gong de la première période, ça fait mal. Et la mission se complique sérieusement quand on écope d'un carton rouge dès l’entame du deuxième acte. Mais elle restait quand même à la portée des Girondins au vu de la qualité toute relative de l’adversaire. Joker de Jocelyn Gourvennec Alexandre Mendy a bien joué son rôle de dynamiteur pour sortir Bordeaux de ce bourbier hongrois. Il en fallait cependant davantage. À Videoton , face à une équipe qui disputait déjà son huitième match officiel, Bordeaux a encore montré qu’il était à court de forme et peut se mordre les doigts de ne pas avoir plié l’affaire dès le match aller. Les Hongrois s’imposent 1-0 et verront les barrages. Pour les Girondins, la saison européenne s’arrête alors qu’elle vient à peine de commencer.25 secondes, pas plus. C’est le temps qu’il aura suffi à Marko Šćepović, bien lancé par Ezekiel Henty , pour effrayer une première fois les Girondins. Oui, il était écrit que la soirée de la charnière Lewczuk-Toulalan serait longue. Deux minutes plus tard, l’attaquant serbe met Benoît Costil à contribution sur une frappe croisée. On joue alors depuis trois minutes sous les arches en bois de la modeste mais magnifique Pancho Arena, et Bordeaux est déjà sous l’eau. L’arme favorite de Videoton ? Les touches longues téléguidées vers la surface de réparation. Rapidement, la pression s’estompe et ne réapparaîtra qu’en toute fin de première période. Séché par un tacle, ce coquin de François Kamano se venge par un coup de coude dans le visage de Roland Juhász. C’est mieux visé que la tête de Gaëtan Laborde , qui n’arrive pas à rabattre un centre de Malcom à deux mètres des cages. Les coups de tête, justement, c’est la spécialité de Stopira . À la réception d’un corner, le bien nommé international cap-verdien trouve le cadre avec l’aide du poteau. 1-0.Quand Youssouf Sabaly accroche son vis-à-vis sur la première action de la seconde période, la sanction tombe : retour au vestiaire. Jocelyn Gourvennec , qui venait de lancer Alexandre Mendy à la place de Valentin Vada , décide alors de sacrifier Gaëtan Laborde pour Diego Contento , le maillon faible du match aller. Dos au mur, les Girondins commencent enfin à se lâcher. Mais en face, Benoît Costil doit sauver les meubles en sortant une parade énorme devant Ezekiel Henty , parti seul au but. Sanctionné à son tour d'un deuxième jaune pour un pied au visage, Jozsef Varga remet les deux équipes à égalité numérique. Sauf que Bordeaux n'en profitera pas. Dans une fin de rencontre tendue et au bout des sept minutes de temps additionnel (dues à la pause fraîcheur), les Girondins ne se procurent pas la moindre occasion. Bordeaux ne jouera pas la C3. Pas le temps de gamberger : la course pour les places européennes de Ligue 1 reprend dès dimanche.