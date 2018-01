Bordeaux pense à Bendtner

912

On n'y est pas encore, même si ce n'est pas impossible. Depuis l'échec de la piste Diafra Sakho qui s'est engagé avec Rennes , les Girondins se rabattent sur d'autres dossiers pour étoffer leur attaque. Selon, l'entourage du nouvel entraîneur Gustavo Poyet a soufflé le nom de l'international danois Nicklas Bendtner (30 ans).Passé par Arsenal , celui qui a fini meilleur buteur du championnat norvégien l'an passé n'a pas encore conquis tout le monde parmi l'état-major bordelais, notamment car il n'a plus joué depuis novembre dernier et l'arrêt du championnat norvégien auquel il a participé avec Rosenborg . Un prêt est pour le moment à l'étude.Ce profil de grand piquet à planter dans la surface adverse manque cruellement à l'attaque bordelaise.