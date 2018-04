Bordeaux, le rachat américain qui coince, mauvaise ou bonne nouvelle ?

Depuis plusieurs semaines, on pensait les Girondins de Bordeaux voués à passer sous pavillon américain. Mais les rêves de grandeur se dissipent depuis que l'acheteur envisagé peine à réunir les sommes nécessaires. Une mauvaise nouvelle pour le club au scapulaire ? Pas forcément.

De Burger King aux Girondins de Bordeaux

Une baisse des effectifs prévue par DaGrosa et GACP

Bordeaux, sauvé d'une domination chrétienne ultra-conservatrice ?

Par Nicolas Jucha

» Le 21 mars dernier, RMC Sport se voulait enthousiaste, comme beaucoup d'autres observateurs, quant à la possibilité de voir le club au scapulaire être racheté par un attelage d'hommes d'affaires américains. Parmi eux, Philip Anschutz, fortune estimée à 8 milliards de dollars par Forbes, et propriétaire entre autres des Los Angeles Lakers en NBA, des Los Angeles Galaxy en MLS, ou encore de Golden Voice, la société qui organise le festival Coachella. Un très gros poisson donc, qui laissait présager pour les Girondins de Bordeaux un renouveau puissance 5 par rapport à la dynamique de l'OM Champions Projet à Marseille , où l'arrivée de Frank McCourt a pour le moment été positive. Sauf qu'un mois plus tard, le nom de l'Anschutz Entertainment Group est totalement absent des derniers documents officiels relatifs au projet de rachat.L'homme au cœur du projet est le moins gros des deux poissons, à savoir Joseph DaGrosa Jr, et la société General American Capital Partners, LLC (GACP). DaGrosa Jr ne débarque pas de nulle part, mais ne boxe clairement pas dans la même catégorie qu'Anschutz : la société d'investissements où il s'est révélé, 1848 Capital Partners, LLC, a blindé son compte bancaire entre 2003 et 2006 en rachetant 248 franchises Burger King en dépôt de bilan. Après les avoir retapées sous l'égide du Heartland Food Corp., 1848 a vendu le package à GSO Capital Partners en décembre 2006, avec un bénéfice substantiel à la clé. Sans entrer dans le détail de la galaxie d'entités créées pour ses opérations, DaGrosa et GACP sont donc des investisseurs qui veulent faire du bénéfice. Et vite si possible. Dans le cas des Girondins de Bordeaux , ils prévoiraient 15 à 20 millions d'euros annuels dans le vert, selon un document transmis à des co-investisseurs potentiels.Un document révélé paril y a plusieurs semaines et qui traduit une stratégie bien loin des dépenses de la famille Glazer à Manchester United , ou même d'une gestion rationnelle, mais ambitieuse façon McCourt à Marseille . Pour GACP, la logique consisterait à développer les recettes du Matmut Atlantique à condition de réussir à le racheter à la métropole, réduire les coûts via un dégraissage de l'effectif professionnel – la vente de Malcom serait acquise si l'opération aboutit, avec 40% pour l'actuel actionnaire majoritaire – et même de l'effectif administratif, la chaîne TV étant vue comme une dépense inutile. Selonnéanmoins, l'opération aurait du plomb dans l'aile, Joseph DaGrosa n'aurait pas réuni les 72 millions d'euros exigés par Nicolas de Tavernost... De quoi décevoir les supporters bordelais qui voyaient là l'opportunité de voir leur club changer de dimension.Sauf qu'à y voir de plus près, le projet du rachat ne sentait pas forcément bon depuis la sortie des premières informations. Présenté à tort comme l'un des personnages centraux de la transaction, Philip Anschutz a certes les épaules suffisamment larges pour faire des Girondins de Bordeaux un jouet très compétitif sur la scène européenne. Sauf que sous le tapis, question image, le multi-milliardaire a quelques casseroles : en 2016, lerelayait une infographie de l'associationqui présentait lacomme l'un des principaux donateurs de l'. Une association à but non lucratif «» , présentée comme opposée aux droits des communautés LGBT selon, qui de son côté travaille justement contre les discriminations envers les LGBT. De quoi donner à Philip Anschutz une aura un peu flippante et convaincre les amoureux des Girondins qu'il vaut mieux encore quelques années de disette avec M6 qu'une revente à la hâte au plus offrant. Aux dernières nouvelles, un projet français soutenu par Daniel Hechter et Alain Afflelou viendrait d'émerger. Trop beau pour être vrai ?