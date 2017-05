Bordeaux, l'exemple à suivre pour Monaco

Laurent Blanc n'a peut-être jamais disputé une demi-finale de Ligue des champions en tant qu'entraîneur, mais il reste le seul à avoir battu la Juventus sur une double confrontation avec un club français. C'était en 2009 avec les Girondins de Bordeaux en phase de poules de C1.

Les coups de pied arrêtés, l’unique faille de la Juve

Par Steven Oliveira

Propos de Matthieu Chalmé recueillis par SO.

Stade français, Marseille , Paris, le Bordeaux d’ Aimé Jacquet Lyon ou encore l’AS Monaco , autant d’équipes françaises qui ont subi la colère de la Vieille Dame en Coupe d’Europe. Bien que la France ait offert à la Juventus David Trezeguet ou Zinédine Zidane , le club italien a toujours remercié les clubs français par une élimination. Toujours ? Non, une équipe peuplée d’irréductibles Girondins a réussi à résister à l’envahisseur italien. Avec Laurent Blanc dans la peau d’Abraracourcix, Jean-Louis Gasset dans celle de Panoramix, et Alou Diarra et Marouane Chamakh dans celles d’Astérix et Obélix.27 août 2009. Sacré champion de France trois mois plus tôt, Bordeaux débarque en Ligue des champions motivé comme jamais. Problème, le secrétaire général de l’UEFA, David Taylor, offre aux Girondins un groupe composé du Bayern Munich et de la Juventus . Pas de quoi affoler la bande à Lolo White qui commence par un solide nul à Turin (1-1), avant d’enchaîner par trois succès devant le Maccabi Haïfa et le Bayern Munich par deux fois. Déjà qualifié au coup d’envoi de la seconde rencontre face aux Bordeaux espère bien s’offrir le scalp de la Juve pour assurer sa première place. Piston droit de la défense girondine, Matthieu Chalmé se remémore cette époque dorée : «Pour arriver à leurs fins, les Girondins squattent alors durant des heures la salle vidéo en compagnie du maître des lieux, Jean-Louis Gasset. Le but de ces séances vidéo ? Étudier le jeu, le comportement et la malice des Italiens. Un travail qui a porté ses fruits pour l'ancien adjoint d'Ulrich Ramé sur le banc de Bordeaux : «» Mieux, privé de son joyau Yoann Gourcuff, Bordeaux finira tout de même par tamponner deux fois la Vieille Dame sur coups de pied arrêtés grâce aux têtes bien faites de Fernando et de Marouane Chamakh.Huit ans plus tard, il ne reste plus grand-chose de cette équipe de la Juventus vaincue deux à zéro dans la bataille de Chaban-Delmas dont seuls, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini et Claudio Marchisio ont survécu. En revanche, il y a un point sur lequel la Juve n’a pas changé : sa solidité défensive. Cette année, l’équipe entraînée par Massimiliano Allegri n’a encaissé que deux petits pions en dix rencontres de Ligue des champions. Deux buts sur coups de pied arrêtés. Fasciné par la science tactique italienne, Matthieu Chalmé préfère y voir le verre à moitié plein : «Des Monégasques qui auront l’occasion d’imiter les Girondins de Bordeaux en demi-finale de Ligue des champions et ainsi être le premier club français à éliminer la Juventus de Turin en phase à élimination directe. Si les coéquipiers de Radamel Falcao seraient bien inspirés de se servir de l’exemple bordelais, ils devront, eux, se coltiner un retour à Turin. Pour l’ancien latéral du LOSC, le match le plus important reste celui au stade Louis-II : «» En cas de panne face à Gigi Buffon, l’ASM pourra toujours appeler Marouane Chamakh à la rescousse, lui qui est actuellement sans club.