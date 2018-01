Bordeaux et Lille soufflent, Montpellier fait du classique

Nouvelle année, mais pas vraiment de nouvelles résolutions pour notre chère Ligue 1, qui nous a offert cinq petits buts en autant de rencontres ce soir. Heureusement que Vercoutre est là pour nous divertir, que Montpellier continue de faire la police chez les gros, et que Nolan Roux est toujours Nolan Roux.

212

Troyes (4-2-3-1) : Samassa - Deplagne, Giraudon, Herelle, Traoré - Azamoum, Bellugou - Khaoui, Nivet (C), Darbion - Suk. Entraîneur : Jean-Louis Garcia.

Bordeaux (4-3-3) : Costil - Gajić, Kounde, Baysse, Poundje - Meïté, Toulalan (C), Lerager - Malcom, Laborde, Sankharé. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Nice (4-3-3) : Benítez - Burner, Marlon, Sarr, Le Marchand - Seri, Tameze, Lees-Melou - Saint-Maximin, Pléa, Srarfi. Entraîneur : Lucien Favre.

Amiens (4-2-3-1) : Bouet - El Hajjam, Gouano (C), Adenon, Cissokho - Zungu, Fofana - Gakpé, Kakuta, Bourgaud - Konaté. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Dijon (4-2-3-1) : Reynet - Rosier, Yambéré, Djilobodji, Haddadi - Balmont, Abeid - Jeannot, Sliti, Sammaritano - Tavares. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio

Metz (5-4-1) : Kawashima - Rivierez, Selimovic, Biševac (C), Niakhaté, Palmieri - Dossevi, Diagne, Cohade, Niane - Rivière. Entraîneur : Frédéric Hantz.

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On ne sait pas s'il est si terrible de travailler au Haillan , mais en tout cas, en ce moment, on ne voudrait pas être à la place de Jocelyn Gourvennec , encore chahuté par ses supporters avant l'entame des débats. Si Paul Baysse et Soualiho Meïté effectuent tous les deux leurs débuts avec leur nouveau maillot, c'est le dernier qui fête cela avec la manière en découpant Stéphane Darbion en pleine surface (11) : mais Costil maintient les siens à flot en repoussant le coup de patte de Khaoui. Ça tombe bien, parce que Gaëtan Laborde plante son premier pion de la saison – pour son unique titularisation – dans la foulée, après un travail pré-mâché par le patron brésilien de la Gironde, Malcom (15). Suk se démène sur le front de l'attaque, mais les Girondins s'arrachent et terminent en tête pour s'offrir une petite bolée d'air frais.Orpheline des coups d'éclat de Radamel Falcao , l' ASM piétine face au 5-4-1Der Zakarian du MHSC, sur lequel se sont fracassées pas mal de grosses écuries cette saison. Triste, pour la 200de Leonardo Jardim sur la banquette du club de la Principauté. Placé en pointe par le Portugais, Keita Baldé frappe à côté (18) et Benjamin Lecomte s'en sort avec brio face aux différents assauts des Asémistes, notamment sur corner face à N'Doram (78). Finalement, le seul 0-0 du multiplex, qui aura certainement un meilleur goût côté héraultais que chez les Monégasques.Au coup d'envoi à l'Allianz Riviera, les astres sont alignés pour voir un succès niçois sur l'adversaire picard : Amiens n'a pris aucun point en Ligue 1 depuis fin novembre, vient d'être éliminé des deux coupes avec l'humiliation face à Sochaux et se présente sur la Côte d'Azur avec un portier (Jean-Christophe Bouet) qui n'a jamais connu mieux que le National, quand Nice, invaincu depuis cinq rencontres, fait belle figure après avoir terminé 2017 en trombe pour revenir à proximité des places européennes. Et finalement, c'est Lees-Melou qui concrétise les bonnes intentions niçoises avec une banderille sous la barre en deuxième (66). Bodmer a beau allumer une petite mèche (88), les locaux l'emportent et Nice va continuer de rêver.40 secondes. C'est à peu près le temps que Julio Tavarès a mis pour enrhumer la défense messine. Dès la première minute, le Cap-Verdien hérite du cuir, met Yambéré à l'amende et ouvre son pied après avoir ouvert l'arrière-garde adverse. Ibrahima Niane vendange (8), les recrues Georges Mandjeck et Danijel Miličević entrent dans la danse, Sammaritano est proche de claquer un ciseau de toute beauté (61) et Reynet écœure les visiteurs (80). Mais le dernier rempart du DFCO ne peut rien face auNolan Roux, qui place une volée croisée pour son sixième but cette saison (89). Vous pensiez qu'il avait changé ? Juste après, l'ancien Brestois se prend les pieds dans le tapis et manque l'immanquable, face à un Reynet héroïque (90). Et Dijon termine la partie en n'importe quoi, puisque Papy Djilobodji quitte ses partenaires prématurément juste avant la fin des hostilités (93).Aux quatre coins de l'Hexagone, Rémy Vercoutre n'est pas spécialement réputé pour avoir la langue dans sa poche. Alors quand il voit Nicolas Pepe faire le kéké face au kop caennais, après avoir ouvert le score, l'expérimenté portier vrille vers la sauvagerie. Échauffourée, ton qui monte, et rouge bien bête au bout du compte pour l'ancien Lyonnais : a priori, Pepe faisant simplement joujou avec la caméra. Une aubaine pour Brice Samba, tout content d'enfiler pour la première fois la tunique normande, moins pour Malherbe qui n'a déjà pas gagné un match de Ligue 1 depuis novembre et n'avait pas trop besoin de ça. À part ça, Lillois et Caennais prouvent qu'on peut produire du jeu sur le champ de patates de Michel-d’Ornano, la preuve avec le beau mouvement Benzia-Pepe lors de cette fameuse 43minute, mais aussi avec les nombreuses tentatives de Ronny Rodelin écœuré par Mike Maignan. Beau joueur, Fado Ballo Touré remet rapidement les deux équipes à égalité numérique (52). Mais les trois points vont bien dans la poche des Nordistes, pour la première en championnat du Christophe Galtier version coach du LOSC.