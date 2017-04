Bordeaux enfonce Bastia, Lorient transfiguré

Vainqueurs du Sporting Bastia (2-0), les Girondins enchaînent à domicile. Le FC Lorient, qui a éclaté Metz (5-1), et Dijon, qui s'est fait peur contre Angers (3-2) réalisent la bonne opération dans la course au maintien. Battu à la maison par Nantes (0-2), le Stade Malherbe Caen va devoir batailler jusqu'au bout.

Du Madison Square Garden à Gaston Gérard. Pour la première fois, la Kiss Cam débarquait dans le stade bourguignon. Fidèles au thème de la soirée, les Dijonnais n’ont distribué que de l’amour. Et qui d’autre que Loïs Diony pour endosser le rôle de Cupidon ? L’attaquant balance sa première flèche d’entrée en coupant un centre d'Oussama Haddadi. Puis, il se mue en passeur pour Pierre Lees Melou. Juste avant la mi-temps, il dribble le gardien angevin, trébuche dans sa course, mais s’arrache comme d’habitude pour la mettre au fond. Deux buts et une passe décisive qui tuent le suspense ? Non, car Dijon aime jouer avec les sentiments de ses supporters en seconde période. Deux buts coup sur coup de Mangani et Toko Ekambi font trembler le DFCO . Mais au bout, les trois points sont là et sonnent comme un bol d’air dans la course au maintien. Un succès qui met fin à seize matchs sans victoire pour le DFCO face au SCO.Mission maintien accomplie pour Sérgio Conceição. Quand il est arrivé sur le banc nantais, l’équipe pointait à la 19place. Quatre mois et demi plus tard, le FC Nantes compte quarante-cinq points et peut voir venir la fin de saison en roue libre. Car même privés de leur talisman Préjuce Nakoulma (suspendu), les Canaris ont boxé le Stade Malherbe à l’extérieur. Yacine Bammou signe son premier doublé en Ligue 1. Officiellement, les supporters nantais étaient interdits de déplacement à Caen , mais les CRS étaient quand même mobilisés en nombre aux abords du stade d’Ornano. Au coup d'envoi, une grande banderole trônait dans le virage des ultras normands : «(pour Brigade Loire, ndlr) » . Bah oui, les ultras nantais ont quand même réussi à organiser un contre parcage, avant d’être raccompagné par les stadiers, en cours de match, dans la tribune visiteurs. De l’intérêt de pondre des arrêtés préfectoraux à tout bout de champ...Week-end habituel pour les Bastiais : une défaite et le carton rouge qui va bien, décerné cette fois à Abdelhamid El Kaoutari , pour s'être essuyé les crampons sur les chevilles de Sankharé. À ce moment-là (75) de la partie, les Girondins mènent déjà 2-0. Accrochés par une équipe valeureuse dans le premier acte, Bordeaux a dû s'en remettre à sa pépite brésilienne Malcom , qui a surgi au second poteau pour reprendre un centre de Kamano. À l'origine du premier but, Younousse Sankharé plante le deuxième, de la tête, évidemment. Avec ce succès, Bordeaux fait le trou avec l'OM (plus trois points) et dépasse même provisoirement l'OL (plus un point, mais deux matchs en plus).À l’instar de son futur adversaire, Angers , qu’il retrouvera mardi au stade Jean-Bouin, l’En Avant Guingamp avait déjà la tête à sa demi-finale de Coupe de France . Le LOSC , lui, se devait d’aller chercher sa première victoire devant son public en 2017. C’est désormais chose faite, et de belle manière ! Sans une tripotée d’absents – Enyeama, Palmieri, Mavuba, Benzia, Soumaoro... –, Franck Passi a pu compter sur un grand Nicolas de Préville , auteur de ses 9et 10réalisations de la saison en L1. D’abord sur une frappe de loin comme il les affectionne, puis sur penalty. Après la pause, Éder en a ensuite rajouté une couche. Une juste récompense pour le Portugais, qui avait obtenu le penalty en première période en allant presser la défense adverse. Avec 40 points, Lille est presque sauvé. Marcelo Bielsa aime ça.Stimulés. Révoltés. Transfigurés. Après avoir fait figure de lanterne rouge pendant de longs mois, les Lorientais n’en finissent plus d’épater. Dans le match de la peur de la soirée qui les opposait au FC Metz , les Bretons n’ont pas fait de détails. En bon capitaine, Michaël Ciani a sonné la charge (mais c’est lui qui fait faute sur Cheick Diabaté, à l’origine de l’égalisation). Imité ensuite par Jimmy Cabot , à deux reprises, ainsi que par la paire Abdul Majeed Waris Benjamin Moukandjo . 5-1, le Moustoir, bien rempli pour l’occasion, fête ses Merlus comme il se doit. Cinq journées en arrière, le FCL ne comptait que 22 unités. Avec une douzaine de points supplémentaires, Lorient pointe désormais à la 16place, son meilleur classement depuis la première journée.Le résumé de la rencontre est à retrouver ici :