Bordeaux doit un million à l'URSSAF

LG

Prune pour Bordeaux.Selon, les Girondins de Bordeaux doivent s’acquitter d’environ 1,1 million d’euros à l’URSSAF, d’après le dernier jugement de la cour d’appel de Bordeaux. La faute du club au scapulaire remonterait à décembre 2003, où Bordeaux devait régler des indemnités de licenciement à hauteur de 2,5 millions d’euros pour Élie Baup, imposées par la sentence du conseil des prud’hommes.Quatorze ans et quelques petites pénalités de retard, c’est donc plus d’un million d’euros d’impayés de cotisations que les Marine et Blanc doivent cracher, ce qui les a contraints à demander un pourvoi en cassation. Même si les dirigeants girondins assurent que l’acquittement de cette somme n’aura pas de conséquences sportives et financières pour le club.À noter qu’Élie Baup n’est pas non plus blanc comme neige, puisque l’ex-entraîneur des champions de France 1999 a fraudé quelque 100 000 euros d’allocations chômage après son départ du FC Nantes, en 2009.Les incorruptibles.