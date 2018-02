Bordeaux bute sur Nice

Dans un match qu'ils ont dominé de bout en bout, les Bordelais ne sont pas parvenus à trouver la faille face à une pâle équipe niçoise. Zéro but et résultat nul, donc.



Harcèlement

Domination stérile

Bordeaux (4-3-3) : Costil – Sabaly, Baysse, Pablo, Poundjé – Lerager, Plašil, Meïté – Kamano (Vada, 75e), Braithwaite (Laborde, 61e), De Préville. Entraîneur : Gustavo Poyet.



Nice (4-3-3) : Benítez – Burner, Marlon, Sarr, Coly – Less Melou (Cyprien, 89e), Tameze, Mendy – Sacko, Pléa, Makengo. Entraîneur : Lucien Favre.

Le monde se divise en deux camps : ceux qui n'aiment pas l'été et ceux qui n'aiment pas l'hiver. C'est ainsi que Bordeaux et Nice se sont privés d'un printemps européen à six mois d'intervalle, mais hument encore son parfum par projection. Dans un championnat non pas à deux, mais à trois vitesses, la cinquième place fait désormais office de plus belle dame de la soirée dans la salle des prétendants sans trop d'atouts. Avec chacun 35 points au compteur avant la rencontre, Girondins et Azuréens pouvaient perpétuer l'espoir d'un heureux dénouement d'une saison éprouvante. Il fallait pour cela prendre sa chance, envoyer un petit message ferme aux autres concurrents, de Nantes Montpellier , adeptes de la tergiversation au moment de conclure. Mais sans Balotelli, au repos, et Malcom , suspendu, les candidats du jour manquaient eux aussi d'un peu de charme. Alors, il a fallu chercher la beauté intérieure des deux équipes. Et à ce jeu du «» , c'est l'envie des Bordelais qui aurait dû faire la différence dans un duel agréable.Ce sont d'ailleurs les Girondins qui font le premier pas du match. Mais Kamano n'a pas les talents de tombeur de Malcom et gâche une première opportunité. Le pressing des hommes de Gustavo Poyet fait bafouiller à plusieurs reprises la défense niçoise et Meïté, Braithwaite puis De Préville sont tout proches de conclure. Un poteau, un Benítez exceptionnel et une barre transversale sauvant les joueurs azuréens d'une première mi-temps délicate dans laquelle seul Pléa a tenté sa chance. Parfois, les hommes mentent et les chiffres parlent : avec seulement deux petits tirs à la pause (contre huit pour les Bordelais), les hommes de Lucien Favre ne font en tout cas pas preuve d'un grand esprit de conquête. Au retour des vestiaires, même configuration : la détermination girondine tranche avec la nonchalance de Niçois sans doute atteints d'avoir laissé passer le train européen cette semaine. Mais il faut savoir emballer la partie pour ne pas avoir de regrets et, peu à peu, les Marine et Blanc s'engluent dans le faux rythme imposé involontairement par leurs invités. Malgré quelques nouvelles tentatives de De Préville, les minutes défilent et le score reste vierge.Certes, les chiffres parlent – et, à un quart d'heure du terme du match, ils sont éloquents avec vingt tirs à deux pour le club au scapulaire –, mais frapper sans marquer, «» . Et Pablo est d'ailleurs tout près de zouker contre son camp sur une tête sauvée sur sa ligne par De Préville pendant que Laborde saborde un face-à-face avec Benítez. Mais personne ne trouvera la faille malgré une aile de pigeon de Paul Baysse et un missile de De Préville qui échouent encore sur les montants du chanceux, mais brillant Benítez. 0-0, un résultat pas forcément équitable, au contraire des chances de cinq à six clubs de conquérir un cinquième ticket européen qui ne s'offre pour le moment à personne, mais qui pourrait sourire aux Girondins s'ils se montrent toujours aussi pressants. La drague laborieuse risque en tout cas de durer jusqu'au bout du bal.