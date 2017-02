Bordeaux braque le LOSC, Lorient et Bastia en garde à vue

Un Ounas en feu a permis à Bordeaux de poursuivre sa bonne série et de rêver d'Europe. Dans le bas du tableau, Nancy avance doucement, mais a le mérite de ne pas s'enfoncer comme Lorient, battu à Rennes, et Bastia, étrillé à Angers.

0

Guingamp 1-2 Monaco

Rennes 1-0 Lorient

Angers 3-0 Bastia

Lille 2-3 Bordeaux

Nancy 0-0 Toulouse

Candidat à l'Europe en décembre, Rennes se retrouve aujourd'hui à regarder vers le bas à cause d'une série pourrie depuis fin 2016. Quoi de mieux pour se relancer qu'un derby breton contre le malade lorientais ? La lanterne rouge reste sur deux défaites sans marquer avant d'arriver au Roazhon Park. Et montre de bonnes choses dans la première période, où Moukandjo manque d'ouvrir le score. Le symptôme classique de l'équipe qui risque de descendre car elle n'est pas réaliste. Sur une balle de Bellugou interceptée, André lance Sio dans la profondeur, qui lui ne se fait pas prier pour tromper Lecomte. La suite, c'est un Stade Rennais qui manque plusieurs occasions de faire le break et ainsi d'assurer une fin de match sereine à Christian Gourcuff . Mais au final, les Rennais brisent leur série négative, se relancent pour la course à la Ligue Europa et enfoncent un peu plus des Merlus qui auront beaucoup de mal à sauver leur peau en Ligue 1.Privé de son gardien Leca, remplacé par Vincensini, Bastia n'était pas dans les meilleures dispositions pour son déplacement à Angers . Surtout que depuis le 17 décembre, les Corses n'ont plus gagné. Alors contre une équipe très solide à la maison - cinq victoires et cinq nuls sur ses dix derniers matchs - le Sporting a vite explosé. D'abord sur un corner où Toko Ekambi a été esseulé au premier poteau, puis en début de second acte, toujours au profit du Camerounais. Avant que le score ne soit doublé, les Bastiais avaient déjà cédé la possession du ballon et toutes les bonnes actions aux Angevins. Pas trop surprenant alors, de voir les hommes de Stéphane Moulin planter une nouvelle banderille par Bourillon en fin de match. Bastia reste à la 19place et malgré un match en plus à jouer, on peut dire que cela n'augure rien de bon. Surtout sans un Cahuzac bêtement expulsé pour avoir tapé dans le panneau du quatrième arbitre. Génie. Côté SCO, tout va bien, avec un troisième succès de rang et une confortable onzième position. Jocelyn Gourvennec a dû penser que ses hommes allaient lui faire regretter la flopée d'occasions manquées. Alors que Vada avait ouvert le score au quart d'heure de jeu après un service en talonnade de Laborde, Malcom et consorts ont eu multitudes de cartouches pour achever les Dogues. Puis à l'heure de jeu, Jovanovic a totalement bouffé la feuille : un penalty provoqué sur De Préville et un débordement d' Eder qu'il n'a pas su endiguer. Alors oui, Carrasso a aussi foiré son coup sur la prise de ballon, mais les Bordelais avaient alors déjà de quoi ruminer. Jusqu'à ce que ne débute le show Ounas. Une reprise de volée, une frappe enroulée en lucarne et un carton rouge de Palmieri plus tard, le jeune Franco-Algérien avait tué le match. Classe, et surtout précieux pour la course à l'Europe. À Lille en revanche, l'effet Passi a déjà dérapé. Jeu de mots ?Un match nul logique qui n'arrange et ne pénalise personne. Seul 0-0 de la soirée, ce Nancy -Toulouse aurait néanmoins dû sourire à des Lorrains qui se sont vu refuser un but a priori valable de Puyo, suspecté d'avoir pris le ballon dans les gants de Lafont. Pénalisés par l'arbitrage, les hommes de Pablo Correa ont également manqué de réussite sur une tête de Dia qui a trouvé le poteau, puis une autre de Busin en fin de match qui a touché la barre. Le TFC a, lui aussi, manqué quelques opportunités mais préserve son invincibilité et pourrait (avec une bonne série) se replacer pour la course à l'Europe. Quant à l' ASNL , il faudra attendre les matchs de demain pour savoir si la semaine sera vécue en relégable ou non. Dijon Caen et Metz jouent ce dimanche. Suspens.