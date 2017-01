Bordeaux au taupe niveau

Depuis presque deux ans, les Girondins de Bordeaux font face à de nombreuses fuites. Pas une semaine ne passe sans qu'une information, plus ou moins primordiale, ne fuite sur Twitter. Si officiellement, le club ne semble pas s'en inquiéter outre mesure, Jean-Louis Triaud a tout de même prévenu que si la taupe venait à être débusquée, elle passerait un sale quart d'heure.

Huit sources, dont des salariés du club

Poko, Ménez et un dérapage

[Exclu]: Jérémy Ménez a été proposé, par son agent J.P.Bernes, aux Girondins, mais son gros salaire pose problème ! pic.twitter.com/4e1hFumlTV — Girondinfos (@Girondinfos) 23 juin 2016

Le coup de fil à Jean-Louis Triaud

Par Mathias Edwards

» À quelques jours de Noël, sur le plateau de Girondins TV, Jean-Louis Triaud , comme à son habitude, ne mâche pas ses mots. Dans le viseur du président des Girondins de Bordeaux, les indicateurs qui fournissent des informations confidentielles à des twittos, qui s'empressent de les relayer sur le réseau social. Un problème qui cause des soucis au club depuis quelques mois, mais à propos duquel le dirigeant s'exprime pour la première fois publiquement. Car à l'approche du mercato d'hiver, le sujet est sensible au Haillan. Et @Diabaté33, le principal fournisseur d'informations non officielles, est dans les starting-blocks.Pour entrer en contact avec @Diabaté33, une simple conversation en DM, la messagerie privée de Twitter, suffit. Après un rapide échange, l'homme est d'accord pour discuter par téléphone, à la condition que ce soit lui qui appelle. En numéro masqué, protection de son anonymat oblige. Au bout du fil, @Diabaté33 est plutôt excité à l'idée de raconter son activité. Rapidement, le fan de l'ancien buteur malien des Girondins confie son âge, trente-quatre ans, et son prénom, Franck. Et ne se fait pas prier pour démarrer son récit. Présent sur Twitter depuis juillet 2013, «» , son existence virtuelle bascule à l'été 2015. «, raconte tout naturellement notre homme.» Rapidement, le trentenaire se fait une petite notoriété au sein de la communauté des supporters bordelais. Malgré quelques ratés, comme l'annonce sûre et certaine de l'arrivée en Gironde du milieu de terrain tunisien Ferjani Sassi , qui évoluait à l'époque au FC Metz. Son «» , souffle-t-il aujourd'hui. Mais le ton de ses tweets, sa capacité à répondre à tout le monde, ses révélations sur la vie du vestiaire bordelais et sa manie d'interpeller Nicolas de Tavernost, le président de M6, propriétaire des Girondins, plaisent. Si bien que rapidement, ses sources se multiplient. Aujourd'hui, Franck affirme en posséder huit, que ce soit des agents de joueurs, des salariés du club ou leurs proches. «Des journalistes qu'il sollicite à l'occasion, comme le confie Frédéric Laharie, le responsable du service des sports de. «"Tiens, il faudrait que vous vérifiiez ça pour moi."» L'autre barrière qui empêche Franck d'être crédible au-delà de la sphère des supporters, est bien évidemment son anonymat. Pour un journaliste, il est hors de question de considérer comme une source sûre une personne qui publie sous pseudo, et qu'il est impossible de rencontrer.Malgré tout, le trublion est capable de coups retentissants. En mai 2016, c'est lui qui poste la fameuse photo d' André Poko vêtu d'un maillot de l'OM. Ce qui provoquera le départ du Gabonais en fin de saison, tant la colère des supporters bordelais à son égard était devenue insupportable à gérer. Quelques semaines plus tard, Franck réalise ce qu'il considère comme son plus gros coup, en annonçant que le club est entré en contact avec Jérémy Ménez . «» , se rappelle le jeune homme. Cinq semaines plus tard, l'ancien Milanais s'engageait avec les Marine et Blanc.Mais, grisé par un succès qu'il ne maîtrise pas toujours bien, celui qui est désormais considéré par les fans bordelais comme une véritable mine d'informations se laisse parfois aller, quitte à dépasser les bornes. Comme lors de cet épisode malheureux, qui l'a vu annoncer le licenciement d'un kiné, alors que le principal intéressé n'était pas au courant. «, regrette aujourd'hui Franck."Oui, c'est vrai que t'es licencié, mais on ne sait pas comment @Diabaté33 a eu l'info."Jusqu'en fin d'année dernière, les rapports entre @Diabaté33 - qui a ouvert un deuxième compte, @Girondinfos, consacré aux informations sur le mercato - et les Girondins sont distants. Franck annonce recevoir de temps en temps un DM du club, «» , rien de plus. Mais tout bascule en novembre 2016, lorsquelui consacre un papier sans l'avoir contacté. Intitulé «» , le court article fait paniquer le lascar, qui trouve que toute cette histoire prend des proportions trop importantes.Persuadé que le club le recherche activement, Franck décide de prendre les devants. Et, en toute simplicité, passe un coup de fil à Jean-Louis Triaud . En numéro masqué, bien sûr. Et les deux hommes de converser durant 25 minutes. «, rembobine aujourd'hui le président des Girondins.» «» , avance de son côté le twittos, persuadé que le club pensait qu'il était en fait un ancien joueur des Girondins voulant nuire à l'institution. Alors qu'au vrai, il n'a rien à craindre de Jean-Louis Triaud . «» Ce qui agace le plus le propriétaire viticole, ce sont les fameux indics, plus que Franck. Les taupes. «Quelques jours plus tard, le 10 décembre, à la mi-temps de Bordeaux-Monaco, ce sont deux salariés du club, dont un stadier, qui se présentent face à Franck, en plein Virage Sud de la Matmut Arena. De plus en plus paranoïaque, @Diabaté33 est persuadé que quelqu'un l'a «» en envoyant une photo de lui au club. Ce que réfute totalement un employé des Girondins : «» Durant cette entrevue de trois minutes dans les tribunes du nouveau stade, les deux hommes conviennent de se revoir ultérieurement, dans un lieu plus propice à la discussion. En attendant, aux Girondins de Bordeaux, on assure qu'il n'y a «» . Comme quoi, contrairement aux idées reçues, il se passe tout de même des choses aux Girondins de Bordeaux.