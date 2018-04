Bordeaux revient dans la course à l'Europe

4

Montpellier (5-3-2) : Lecomte - Aguilar, Mukiele, Cozza, Mendes, Congré - Lasne, Skhiri, Mbenza - Ikoné, Sio. Entraîneur : Der Zakarian.

Bordeaux (4-4-2) : Costil - Sabaly, Koundé, Pablo, Contento - Lerager, Plašil, Sankharé, Vada - Kamano, Braithwaite. Entraîneur : Poyet.

Les Bordelais ont réussi l'exploit de se faire peur.Alors qu'ils menaient de trois buts à quelques minutes du terme, les Girondins ont cédé sur une frappe enroulée de Shkhiri avant de voir Lasne obtenir un penalty sévère dans le temps additionnel. Mais Costil a détourné la tentative du malheureux Camara, et les visiteurs sont logiquement repartis avec les trois points.Heureusement pour eux. Car à la Mosson, les hommes de Poyet ont rapidement pris les devants par Braithwaite de la tête et contre le cours du jeu. Incapables de se créer des occasions franches en première période, les locaux ont galéré pour trouver la faille. Entre l'ouverture et la réduction du score, Bordeaux a quant à lui bien joué le coup, entamant la seconde mi-temps tambour battant et étant récompensé par une réalisation de Kamara (servi par Lerager). Titulaire ce dimanche, Contento a ensuite adressé une passe en retrait pour Meïté, lequel n'a pas tremblé au moment d'achever l'adversaire et de se mettre au niveau d'un Costil inspiré.Au lieu de reprendre la cinquième place et d'écarter un concurrent direct, Montpellier le replace donc dans la course à l'Europe. Mauvaise affaire.