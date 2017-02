Bordeaux atomise Caen

15

Caen 0-4 Bordeaux

Invaincus depuis le 17 décembre dernier et une gifle reçue à Montpellier (4-0), les Girondins de Bordeaux continuent leur petit bonhomme de chemin. Et ce ne sont surement pas les Caennais qui ont pu faire office d'obstacle.Forts de leur beau succès à Guigamp, le week-end dernier, les Caennais avaient bien l'intention de confirmer, ce mardi soir, en recevant Bordeaux. Sauf qu'il ne faut pas plus de onze minutes pour voir les visiteurs ouvrir le score grâce à l'opportunisme de Rolan qui profite du mauvais dégagement de la défense normande pour venir dribbler Vercoutre et lancer les hostilités. Et ce n'est qu'un début. À peine dix minutes plus tard, Kamano vient, déjà, faire le break en profitant d'une belle bourde de Rémy Vercoutre La rencontre est déjà pliée, mais pour assurer le coup, Kamano s'offre un doublé à l'heure de jeu. Sur le côté droit, le Bordelais s'amuse de Leborgne avant de rentrer dans la surface et de faire mouche d'une belle frappe enroulée. Cette fois, les jeux sont faits. Pourtant, ces diables de Girondins ne s'arrêtent pas là puisqu'en bon capitaine, Plasil vient clôturer le spectacle d'une frappe des vingt mètres.Une large victoire qui permet aux hommes de Gourvennec de s'installer provisoirement à la sixième place du classement. Propre.