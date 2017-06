Bordeaux : accord de principe pour Sabaly

1

Vilain petit canard.Prêté à Bordeaux cette saison, Youssouf Sabaly n'a pas attendu l'ouverture de la ligne TGV Paris- Bordeaux pour retrouver les Girondins. Propriété du PSG , il va rejoindre les bords de la Garonne définitivement, pour environ quatre millions d'euros selon, et y signer un bail de quatre ans vendredi.Après des prêts à Évian, Nantes et donc Bordeaux , Sabaly quitte son club formateur sans y avoir joué une minute en match officiel. Sympa. Surtout que le départ de Serge Aurier est de plus en plus probable. Ça n'aurait pas été con de garder un des meilleurs défenseurs droits du championnat.Dommage.