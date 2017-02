Booba et Hugues Aufray à l'OM

0

Le bizutage de Dimitri Payet pour son retour à l'OM. Booba - 92i Veyron. pic.twitter.com/6jzQRBj5aB — Vines Foot (@vinesfoot) 2 février 2017

La visite médicale, la signature du contrat, l'annonce officielle avec photo du joueur sur Twitter, et le bizutage. Ça y est, Grégory Sertic et Dimitri Payet en ont terminé avec leur (ré)intégration dans le vestiaire marseillais.Et comme toujours, leurs nouveaux coéquipiers ont balancé, sur les réseaux sociaux la vidéo des deux recrues de dernière minute micro à la main. Premier constat : musicalement, les deux hommes ne partagent pas les mêmes goûts. Second constat : le duo s'accorde sur l'importance de miser sur un classique.Sauf que là où l'un est amateur de rap français, l'autre est plutôt adepte des tubes des années 60. Le dix-septième meilleur joueur du monde a opté pour un titre de Booba : 92i Veryon. Pendant ce temps-là, inspiré par le port de Marseille, l'ancien Bordelais a interprété Santiano de Hugues Aufray.La performance vocale de Payet est admirable et amène à se poser une question : à quand un featuring avec David Hellebuyck