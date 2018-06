BONUS LIMITÉ : 120€ offerts EN CASH chez bwin jusqu'à samedi 12h seulement !

Pendant moins de 48 heures, bwin offre à tous ses nouveaux inscrits un bonus de 200€ EN CASH sur le France - Australie ou tout autre match de foot se déroulant jusqu'à samedi 12h. Le bonus parfait pour ceux voulant miser sur le 1er match des Bleus dans cette Coupe du Monde

120€ offerts EN CASH jusqu'à samedi 12h seulement

Attention

Le détail de ce bonus Bwin ÉDITION LIMITÉE

Le principe pour obtenir ce Bonus de 120€ est très simple :

vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Transformez vos 120€ en 240€ avec les Bleus

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 120€ chez Bwin

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 120€ chez Bwin

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Les Bleus en toute logique

Pourquoi choisir bwin pour parier sur le Mondial ?

En plus d'offrir 120€ EN CASH, bwin propose

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A l'occasion du 1er match de la France sur la Coupe du Monde 2018,offre à tous ses nouveaux inscritsVous devez absolument miser votre 1er pari sur le match France - Australie ou sur un autre match de football se jouant d'ici samedi 16 juin 12h- Vous vous inscrivez chez bwin- Vous déposez et placez un premier pari de 120€ (votre 1er pari doit être de 5€ minimum)➯ si celui-ci est gagnant, vous gagnez une très belle somme➯ si celui-ci est perdant, vous récupérez votre mise de 120€ EN CASH1- Misez sur la, la cote atteindra 1,65 chezqui offre!!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez votre premier pari de 120€ sur ce combiné et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€2- Ou Misez sur le, la cote atteindra 2,00 chezqui offre!!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez votre premier pari de 120€ sur ce combiné et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€Ce samedi midi, la France démarre sa Coupe du Monde en Russie face à l'Australie. Peu convaincants lors des éliminatoires, les Socceroos, toujours emmenés par le vétéran Tim Cahill, devraient éprouver de légitimes difficultés à rivaliser avec les Bleus pour leur entrée en lice. Au regard des effectifs composant ces deux sélections, l'équipe de France, qui ambitionne d'aller le plus loin possible dans la compétition, se présente comme le grandissime favori de cette 1ère rencontre. Une victoire assez nette des Bleus apparaît ainsi largement envisageable (par 2 buts d'écart au moins). Par ailleurs, les dernières infos font état de la possible titularisation de Mbappé et Dembélé sur les côtés et de la présence de Griezmann à la pointe de l'attaque, aux dépens d'Olivier Giroud, ce qui devrait dynamiter l'attaque des Bleus comme face à l'Italie (3-1). Préposé aux penaltys et aux coups-francs, le Grizou peut faire trembler les filets, lui qui avait terminé meilleur buteur de l'Euro 2016.- Des promos exceptionnelles avec à la manette Maradonna, Cafu, del Bosque et Effenberf- Une expertise exceptionnelle (sponsor du Real, bwin est un site historique)- De très bonnes cotes (notamment sur les paris double chance)- La possibilité de "Cash out" vos paris sportifs afin de rester maître de vos paris en retirant votre argent avant la fin du match- Une offre de paris très variée- Des transactions financières totalement sans frais et sécurisées