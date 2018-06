BONUS LIMITÉ : 120€ offerts EN CASH chez bwin jusqu'à jeudi 28 seulement !

Pendant 6 jours seulement, bwin offre un 1er pari de 120€ remboursé en CASH à tous ses nouveaux inscrits. Cette promo spéciale s'arrête dès la fin du 1er tour de la Coupe du Monde 2018

120€ offerts EN CASH jusqu'au jeudi 28 juin

Le détail de ce bonus Bwin ÉDITION LIMITÉE

Le principe pour obtenir ce Bonus de 120€ est très simple :

vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Transformez vos 120€ en 300€ avec le Mexique

Le Mexique sur sa lancée

Pourquoi choisir bwin pour parier sur le Mondial ?

En plus d'offrir 120€ EN CASH, bwin propose

Jusqu'au jeudi 28 juin, soit jusqu'au dernier match de la phase de poules de cette Coupe du Monde 2018,offre à tous ses nouveaux inscritsVous devez absolument miser votre 1er pari sur l'un des matchs de la phase de poules se jouant d'ici jeudi 28 juin 23h59- Vous vous inscrivez chez bwin- Vous déposez et placez un premier pari de 120€ (votre 1er pari doit être de 5€ minimum)➯ si celui-ci est gagnant, vous gagnez une très belle somme➯ si celui-ci est perdant, vous récupérez votre mise de 120€ EN CASH1- Misez sur la victoire du Mexique, la cote atteindra 1,67 chezqui offre!!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€2- Ou Misez sur la, la cote atteindra 2,50 chezqui offre!!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez votre premier pari de 120€ sur ce combiné et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€Lors de la 1ère journée, le Mexique a créé la sensation en dominant les champions du monde en titre, l'Allemagne (1-0). Les hommes de Juan Carlos Osorio ont concédé peu d'occasions franches à la National Mannschaft, démontrant ainsi de belles aptitudes défensives face à l'une des équipes les plus craintes de la compétition. Ce samedi, ils affrontent une formation sud-coréenne qui s'est inclinée pour son entrée en lice (0-1 contre la Suède). Les partenaires de l'attaquant de Tottenham Heung-Min Son n'ont pas convaincu les observateurs sur leur qualité de jeu, en atteste l'absence de tir cadré sur la 1ère journée. Après avoir bien débuté le tournoi, le Mexique pourra compter sur le soutien du public pour aligner un 2nd succès de rang face à un adversaire a priori à sa portée. Au regard des difficultés offensives de la Corée du Sud, un score de 1-0, 2-0 ou 3-0 pour le Mexique apparaît intéressant.- Des promos exceptionnelles avec à la manette Maradona, Cafu, del Bosque et Effenberf- Une expertise exceptionnelle (sponsor du Real, bwin est un site historique)- De très bonnes cotes (notamment sur les paris double chance)- La possibilité de "Cash out" vos paris sportifs afin de rester maître de vos paris en retirant votre argent avant la fin du match- Une offre de paris très variée- Des transactions financières totalement sans frais et sécurisées