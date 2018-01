Bonucci fait souffler le Milan

382

AC Milan (4-3-3) : Donnarumma - Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez - Kessié (Locatelli, 84e), Biglia, Bonaventura - Suso, Cutrone (Kalinić, 76e), Çalhanoğlu. Coach : Gennaro Gattuso.

Crotone (4-3-3) : Cordaz - Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Martella - Barberis (Kragl, 85e), Mandragora, Rohden (Crociata, 63e) - Trotta, Budimir (Simy, 76e), Stoian. Coach : Walter Zenga.

Araignée et toile déchirée.De retour à Milan samedi avec Crotone, Walter Zenga a longtemps cru pouvoir attraper l'AC Milan dans son fil de soie grâce notamment à son gardien, Alex Cordaz. Perdu. Si le vétéran a majoritairement dégoûté l'attaque milanaise – sortant tour à tour les tentatives de Suso, Cutrone, Biglia et Çalhanoğlu, entre autres –, il s'est surtout troué en début de seconde période sur un corner qui a finalement profité à Leonardo Bonucci, enfin buteur avec les(1-0, 54).Huit jours après un nul sans saveur à Florence (1-1), l'AC Milan a donc retrouvé la banane, dans les chiffres et dans le contenu, face à un Crotone rapidement assoiffé et privé de ballons, malgré une petite réaction en seconde période. Seul détail qui cloche : les hommes de Gattuso, qui n'avait jusqu'ici remporté qu'une victoire en Serie A depuis son arrivée sur le banc, ont mis du temps pour souffler complètement, un deuxième but de Kessié étant refusé à l'heure de jeu après utilisation de la VAR. Peu importe, l'AC Milan retrouve la recette de la victoire à domicile et grimpe à la dixième place. Ouf.