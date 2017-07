Bonucci au Milan, c'est du sérieux

AH

MAMMA MIA…Que Leonardo Bonucci quitte la Juventus , c'était déjà inconcevable avant cet été, mais que le défenseur italien souhaite rallier le grand rival milanais, c'était tout simplement inimaginable. Et pourtant, la bombe lâchée par SkySport hier est aujourd'hui confirmée par toute la presse italienne, Bonucci va quitter la Juve pour le Milan AC. Incroyable.Un énorme coup pour lesredevenus ambitieux et très gourmands sur le mercato ( André Silva Hakan Calhanoglu ). Les Lombards devraient débourser une quarantaine de millions d'euros pour s'offrir l'international italien de trente ans, assorti d'un salaire de six millions et demis par an. Plus qu'une humiliation pour la Juve, le départ de Bonucci chez l'ennemi milanais signerait la fin d'une époque avec une défense déjà orpheline de Daniel Alves.Six ans après le départ de Pirlo à Turin, le Milan tient sa revanche.