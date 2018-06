Bon ennui les petits

Toutes les deux satisfaites par un nul et faisant de toute façon partie des équipes les moins spectaculaires parmi les candidats aux huitièmes de finale , la France et le Danemark se sont bien trouvés pour leur dernier match de poule. Ils ont offert au stade Loujniki la pire rencontre du tournoi jusqu'ici et son premier 0-0, mais au fond, est-ce que ces « performances » veulent vraiment dire quelque chose sur ce que ces deux équipes vont faire au tour suivant ? Pas certain.

Match neutre

Tout ce qu'il faut

Par Alexandre Doskov et Thomas Pitrel, au Loujniki Stadium

Groupe C Pts J. G. N. P. Diff. 1 France 7 3 2 1 0 2 2 Danemark 5 3 1 2 0 1 3 Pérou 3 3 1 0 2 0 4 Australie 1 3 0 1 2 -3



Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le coup de sifflet final du premier 0-0 de cette Coupe du monde vient de retentir quand la sono du stade Loujniki se met à cracher un ironique «» , de Robbie Williams . Sifflant et huant à pleins poumons, les 78011 spectateurs du stade Loujniki n’ont pas eu l’air de se laisser divertir par le spectacle que viennent de leur offrir la France et le Danemark . Quelques minutes plus tard, un journaliste géorgien résume ce que tout le monde pense avant de poser sa question en conférence de presse :Comment lui donner tort ? Sur la pelouse, les deux équipes ont passé les quinze dernières minutes à faire de la passe à dix l’une après l’autre, alors que les 75 minutes précédentes ressemblaient à du Air Football., admet d’ailleurs le sélectionneur danois, Age Hareide Ou pour faire match nul, donc. Si ce match est devenu la purge à laquelle on a pu assister cet après-midi, c’est qu’aucune des deux équipes n’avait vraiment envie de le gagner. Didier Deschamps clamait le contraire à la veille de la rencontre. Age Hareide , lui, assume :En tant que spécialiste du football sans spectacle, le coach danois a repéré dans l’équipe de France une pépite, lui qui disait encore il y a peu que la France n’était qu’une somme d’individualités et non un collectif., juge Hareide.Et c'est un homme qui avait mitraillé l'équipe de France dans une interview il y a un mois qui le dit. Un retournement de veste des plus réussis, immédiatement apprécié et applaudi par Didier Deschamps : «» Malicieux. Deschamps avait refusé de commenter les déclarations d'Åge Hareide avant la rencontre. Mais maintenant que le match est terminé, autant en rigoler et en profiter pour donner le costume de père fouettard au sélectionneur danois. Surtout quand ça n'a pas l'air de déranger, et qu'il a lui-même assumé d'avoir nivelé le match vers le bas. Alors au moment d'expliquer pourquoi ce match avait été d'un ennui mortel, Deschamps pointait le doigt vers un coupable tout trouvé : la stratégie mise en place par le Danemark . «En revanche, le champion du monde 98 a tout de même trop d'égo pour admettre qu'une équipe qu'il entraine ait pu participer à un non-match. Alors plutôt que de parler de match nul, il a préféré utiliser le terme de «» Plus agréable à l'oreille. Moins péjoratif. Plus flatteur, aussi. En suivant toujours ce fil d'ariane très pratique qu'est la comparaison avec les autres favoris, et que Deschamps ne lâche pas depuis une semaine : « C'est très compliqué pour tout le monde, l' Espagne , l' Allemagne , ils sont tombés sur des os. »En tenant ce genre de discours, Deschamps sait qu'il emprunte une porte de sortie facile et qu'il fait preuve d'une belle dose de mauvaise foi. Mais il sait surtout qu'il ne sert pas à grand chose de disserter sur un match dont il n'y a quasiment aucune leçon à tirer. En tant que sélectionneur, il en est très certainement sorti avec des certitudes sur son équipe-type. Logique, vu qu'aucun des remplaçants alignés n'a vraiment donné satisfaction. À partir de là, DD peut s'en donner à cœur joie et même balancer des énormités comme ce magnifique «» lâché en conférence de presse d'après-match, alors que tous ceux qui ont vu le match peinent à en compter deux.Les commentateurs commenteront. Deschamps continuera d'avancer sur la même route, celle qui lui fait dire ce soir : «» Celle qui lui permet de répondre à un journaliste lui demandant s'il n'espérait pas sortir du premier tour avec un peu plus de certitudes dans le jeu de son équipe : «» Ceux qui veulent se divertir, eux, compteront sur Robbie Williams ou sur n'importe quel autre amuseur public.