Bolt forfait pour un match des légendes de Manchester United

Être forfait pour son match de détection, le manque de pot...Blessé dimanche dernier lors de l'ultime course de sa carrière aux championnats du Monde d'athlétisme de Londres, Usain Bolt a annoncé ce jeudi qu'il ne pourrait pas participer au match caritatif entre les légendes de Manchester United et celles de Barcelone, organisé le 2 septembre prochain. La rencontre, prévue à 15h à Old Trafford, devait permettre au sprinteur jamaïcain de faire ses premiers - et peut-être derniers - pas sous le maillot mancunien, aux côtés d'Edwin van der Sar, Dwight Yorke Phil Neville ou encore Paul Scholes.Tout d'abord annoncée sur le compte Twitter de Bolt, l'annonce de ce forfait a par la suite été supprimée alors qu'il y précisait la nature du problème : une déchirure à la cuisse gauche, nécessitant trois mois de rééducation. L'opportunité de toute une vie qui s'envole donc pour le champion, condamné en spectateur lambda à reverser le montant de la place qu'il prendra en tribunes à la Manchester United Foundation. Le bonhomme restera donc un avatar dans PES . Triste vie.