Bolivie : Le but splendide d'un gardien

DE ARCO À ARCO! Matías Dituro (@DituroMatias), arquero del #Bolivar, hizo un gol INCREÍBLE ante San José. Crack pic.twitter.com/Kib7Ks5WGn — Sintonía de Gol (@SintoniaDeGol17) 25 avril 2017

Si même les gardiens argentins commencent à marquer...Lors d'un match du championnat bolivien entre Bolivar et San José, le portier de Bolivar, Matias Dituro, a inscrit le but du 3-1 en faveur de son équipe.Alors que le gardien de San José était monté pour aider son équipe à égaliser, le gardien argentin s'est emparé du ballon et a effectué le dégagement de sa vie. La balle a traversé tout le terrain sans qu'aucun défenseur n'arrive à la rattraper.Précision.