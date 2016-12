Bolasie va manquer à Everton

0

🔵 | Yannick Bolasie to undergo knee surgery after scans confirmed a serious ligament injury against @ManUtd. Come back stronger, Yannick 💪🏻. pic.twitter.com/9zCPMqdw4D — Everton (@Everton) 5 décembre 2016

MB

Fin de danse pour Yannick Bolasie . Touché au genou lors du nul entre Everton et Manchester United (1-1) dimanche, l'international congolais va devoir être opéré prochainement. Selon le diagnostic publié sur le site officiel des, les ligaments croisés du milieu offensif sont touchés, et Bolasie devrait donc manquer plusieurs mois de compétition, dont la CAN qui débutera le 14 janvier prochain au Gabon Dur.