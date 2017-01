Bodmer vers Guingamp

0

À 34 ans, Mathieu Bodmer séduit toujours.Depuis qu'il a résilié son contrat avec Nice, le milieu de terrain polyvalent suscite bien des intérêts. D'abord annoncé à Caen , son club formateur, le joueur aurait eu, récemment, plusieurs contacts avec des formations de Ligue 2 (Brest, Auxerre, Red Star). Mais selon les informations de, c'est Guingamp qui devrait rafler la mise. En Bretagne, Bodmer pourrait retrouver Antoine Kombouaré, qu'il a côtoyé pendant une saison et demi au PSG.Le Kanak n'a donc plus qu'à rappeler Guillaume Hoarau Clément Chantôme et Nenê pour pouvoir reconstituer sade 2010.