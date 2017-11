Boca Juniors interdit les cheerleaders à la Bombonera

AC

Coup de froid dans le monde des cheerleaders.Présentes depuis 1991 pour les matchs de Boca Juniors, les «» ne feront plus partie du décor pour les prochaines rencontres. Le club argentin a en effet décidé d'arrêter les animations proposées par ces jeunes femmes avant le match et pendant la mi-temps, afin «» «» , concédait l'une d'elles sous le coup de la déception. Les «» ne vont pas pour autant totalement stopper leur activité, puisqu'elles devraient animer dans un futur proche les matchs des sections de basket et de futsal de Boca.