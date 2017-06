Boca Juniors champion grâce à San lorenzo

"#Boca ya salió campeón, Boca ya salió campeón..." pic.twitter.com/V86w9YI0Xf — 🏆 Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 21 juin 2017

Entre une part de tarte et un verre de jus de fruit, les joueurs de Boca ont appris qu'ils étaient champions.Boca Juniors a remporté dans la nuit de mardi à mercredi le titre de champion d' Argentine sans jouer, grâce au voisin et rival San Lorenzo, victorieux de Banfield (1-0), seule équipe qui pouvait encore priver Boca du titre.Les Xeneizes remportent la première édition du championnat d'Argentine nouvelle formule (championnat d'août à juin), leur trente-deuxième titre et se rapprochent ainsi du total de leur ennemi River Plate qui détient le record national avec 36 titres.Une victoire à l'hôtel, la marque de fabrique de l'OL dans les années 2000.