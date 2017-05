Vidéo

Après leur défaite dans le Super Clasico la semaine dernière , les joueurs de Boca Juniors peuvent de nouveau sortir la tête haute dans les rues de Buenos Aires.Dans le choc de la 25journée en Argentine , l'ancien club de Diego Maradona s'est imposé hier à la Bombonera (1-0) face aux Newell's Old Boys grâce à un but de Dario Benedetto.Boca conforte sa place de leader avec six points d'avance (et un match en plus) sur San Lorenzo à cinq journées de la fin. Le championnat devrait se jouer entre clubs de Buenos Aires puisque River Plate, troisième, est à sept points de son rival et compte deux matchs en moins.