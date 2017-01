Bobby Moore immortalisé en Action Man pour la bonne cause

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En Angleterre , et par dessus tout à West Ham , Bobby Moore est une légende.Capitaine le 30 juillet 1966 lors de la victoire (4-2) en finale de la Coupe du Monde contre l' Allemagne de l'Ouest, il a soulevé le seul trophée majeur remporté par lesMais Bobby Moore a aussi eu une partie de sa vie gâchée par la maladie. Dès 1964, on lui diagnostique un cancer des testicules. Puis, dans les années 90, il annonce publiquement qu'il est atteint d'un cancer du foie. Une pathologie dont il décédera en 1993. Après sa mort, le, une fondation qui soutien la recherche contre le cancer, voit le jour.Dans l'optique de récolter des fonds pour l'association, mais aussi pour célébrer les cinquante ans de la victoire en coupe du monde, un partenariat entre le Bobby Moore Fund et la célèbre marque Action Man a été mis en place. Très exactement 1 966 figurines du défenseur anglais seront disponibles en éditions limitées sur le site internet de la marque et dans le magasin Harrods. Pour chaque exemplaire vendu, 10 % du prix de vente reviendra au fond Bobby Moore.Moore aurait sûrement applaudi.