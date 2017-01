Bob Bradley est-il le sosie de Ronald Reagan ?

0

Premier Américain à avoir entraîné en Premier League, Bob Bradley n'aura pas marqué les esprits anglais.Et pour cause, l'ancien coach du Havre a été limogé de Swansea, le 27 décembre dernier, après seulement quatre-vingt-cinq jours à la tête du club. Moqué pour ses expressions américaines notamment «» (pour «» ), l'entraîneur aurait même acquis le sobriquet de «» .Selon le, les joueurs du club le surnommaient du nom de l'ancien président des États-Unis à cause de son conservatisme et de ses entraînements tout droit sortis des années 80.Dans une interview au, l'Américain a tenu à balayer ces rumeurs en assenant une magnifique punchline : «Le pire, c'est que lorsqu'on y réfléchit ... on est tenté de le croire.