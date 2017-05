Boateng prolonge à Las Palmas

AA

Ça continue pour le Prince des Canaries. Las Palmas depuis bientôt un an, Kevin Prince Boateng s'est bien acclimaté à la vie. Et pour preuve, le joueur de 30 ans a prolongé aujourd'hui son contrat avec le club des Canaries pour les trois prochaines années.Pisté notamment par Valence, l'international ghanéen a préféré resté sur l'Ile, et ses dirigeants ont tout fait pour. Avec dix buts et quatre passes décisives en 28 matchs de championnat, l'ex-milanais est l'qui a les meilleurs statistiques et de loin. Bien évidemment, sa prolongation arrive au moment où son équipe vient de se maintenir en Liga.Et si la possible arrivée de Balotelli avait joué un rôle dans sa prolongation ?