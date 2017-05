Blind, l’incarnation Ajax

Formé à Amsterdam et vendu à Manchester United en 2014 après s’y être imposé, Daley Blind a laissé de bons souvenirs au club et au pays. Parce qu’il correspond parfaitement à l’image de ces entités. De quoi être contents de se retrouver.

Un gars de l'Ajax qui ressemble à l'Ajax

Tuer la famille pour grandir ?

Par Florian Cadu

Ce mercredi soir, à Stockholm, tout le monde aura une pensée pour Zlatan Ibrahimović. Comment pourrait-il en être autrement ? La finale d’Europa League aura lieu dans son pays, contre l’équipe qui l’a fait découvrir à l’Europe. Mais de manière plus discrète, un deuxième ancien de l’ Ajax aura droit aux sourires et aux retrouvailles. Son nom ? Blind. Pas Danny , celui qui a passé treize ans au club (entre 1986 et 1999) et qui s’est même assis sur son banc (en 2005-2006). Non, l’autre. Daley, son fils.Car lui aussi a goûté quelques bons moments à Amsterdam. S’il n’a pas remporté de coupes européennes comme papa (coupe intercontinentale 1995, supercoupe d’Europe 1995, Ligue des champions 1995, coupe de l’UEFA 1992, coupe d’Europe des vainqueurs de coupe 1986), le fiston a tout de même eu le temps de rafler quatre championnats en six saisons professionnelles (entre 2008 et 2015). Formé là-bas, l’actuel Mancunien a franchi toutes les étapes pour devenir un incontournable. Et n’allez pas croire que son nom l’a aidé dans cette mission. «, affirme Édouard Duplant, joueur du championnat néerlandais depuis 2006 qui a croisé pas mal de fois la route de Blind.» Avant de s’imposer à l’ Ajax , celui qui a commencé au milieu de terrain avant d’être essayé au poste de latéral gauche est en effet allé se faire les dents au FC Groningue . En 2010, Amsterdam récupère alors le joueur qu’il a prêté un an et qui a bien grandi. L’union efficiente entre les deux parties s’officialise enfin (143 matchs, trois buts).Mais comment aurait-il pu en être autrement, tant le gaucher était destiné à briller dans une équipe qui lui ressemble ? «, explique Duplant.» D’autant que les comparaisons ne s’arrêtent pas là. Hyper agréable à regarder jouer, Daley renvoie l’image d’un mec bien, qu’on a envie de voir réussir, sans qu’on comprenne trop pourquoi.À l’instar de ces Lanciers insouciants, dont personne ne voue une haine particulière en France malgré l’élimination de l’Olympique Lyonnais. Duplant : «Si l’on excepte Arjen Robben, Wesley Sneijder et Robin van Persie, les Néerlandais verraient ainsi en Daley Blind une part d’eux même. Voilà pourquoi le garçon a laissé une «» au pays, où «» , selon Édouard Duplant. Reste que le latéral-défenseur central-milieu défensif n’a pas la même côte en Angleterre, où José Mourinho ne le considère absolument pas comme un indispensable (vingt titularisations seulement en Premier League). Du gâchis ? Sans doute. Mais à 27 ans, l’international (42 sélections) a encore un peu de temps devant lui pour convaincre son entraîneur portugais. Ce que beaucoup espèrent aux Pays-Bas, qui n’ont pas connu le même joueur, toujours d’après Duplant : «» Même s’il faut pour ça tuer son propre club ?