Bleus : jusqu'ici tout va bien

Invaincus au Stade de France depuis un peu moins d’un an, les Bleus reçoivent vendredi soir une Colombie présentée comme le calque d’un Pérou avec lequel l’équipe de France aura rendez-vous en Russie. Pendant ce temps-là, derrière le voile, rien ne dépasse : c’est la comédie du lisse.

France Colombie Amical

Les sujets

Barrière contre le doute

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il fallait s’y attendre. Sur le moment, Didier Deschamps a épargné à son auditoire un rire nerveux devenu refrain lorsque la question décolle de la routine habituelle : le match à venir, l’état des troupes, la semaine écoulée. Le sélectionneur national a alors dégainé les gros yeux : «» Maradona a dit que l’équipe de France serait meilleure avec Franck Ribéry ? «» En d’autres termes, on s’en cogne, peut-on revenir au terrain ? Au foot, ce à quoi Deschamps se raccroche en permanence, lui qui refuse de s’aventurer plus loin.C’est la règle depuis l’Euro et la Fédération tient à entretenir le feu : ces Bleus vont bien, ils sont gentils, exemplaires, le public est content et les gosses ont retrouvé l’envie de se maquiller. Alors, rien ne dépasse, c’est la comédie du lisse, et Deschamps profite de chaque conférence de presse pour verser de l’eau fraîche sur la tête de ses interlocuteurs et éteindre le moindre débat. Cette fois, c'était au tour de Paul Pogba , dont l'état de forme interroge, mais avec qui le boss national a longuement échangé en début de semaine. Et un mot d’ordre : «» Et c’est le retour de l’union sacrée.Invité à s’exprimer dans la soirée de jeudi au stade de France, Hugo Lloris , le capitaine, n’a pas dit autre chose, n’hésitant pas à renfiler sa salopette d’ouvrier de la nation : «(...)Ainsi, dans ce cadre opaque, qu’attendre d’un match amical de mars contre la Colombie ? Beaucoup, en réalité, alors que Didier Deschamps devrait ressortir le 4-4-2 – avec une paire Giroud-Griezmann devant – vu en novembre dernier face aux Pays de Galles (2-0), système avec lequel il entend notamment bosser les complémentarités. Lloris : «Va pour les clichés : vendredi soir, l’équipe de France va en effet s’offrir un joli test à quelques semaines de la liste des 23 – elle sera annoncée le 15 mai –, mais surtout un face-à-face avec ce qu’on nous présente comme un calque du Pérou, que les Bleus retrouveront à la Coupe du monde le 21 juin prochain. Au stade de France, José Pékerman, qui a la chance d’avoir le même shampoing que Dominique de Villepin et qui a lui aussi explosé un jour de 2006 – Riquelme, putain... –, devrait poser sur la table son traditionnel 4-2-3-1, et ce, alors que Cuadrado et Edwin Cardona sont absents.» , a expliqué Pékerman jeudi soir, tout en laissant filtrer que Juan Fernando Quintero, de retour pour la première fois depuis novembre 2015 au sein d’une sélection qui a terminé quatrième de la zone AmSud, et qui sera dans le groupe H en Russie (Sénégal, Pologne, Japon), pourrait avoir un rôle important. Reste une donnée : sur trois précédents, la Colombie n’a jamais battu les Bleus et a toujours perdu. Confirmation vendredi soir ?